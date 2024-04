Musica, festa e tanta pioggia 

La pioggia non ferma la Pasquetta in musica nel nord Sardegna, con le città di mare e i borghi presi d’assalto dai turisti, nonostante i nuvoloni che hanno dato tregua solo nel pomeriggio, in tempo per le performance degli artisti.

Città catalana

Ad Alghero i visitatori si sono concentrati prevalentemente nel centro storico, tra le vie dello shopping, i musei aperti e i ristoranti che hanno dovuto fare i doppi turni per accogliere le richieste last minute di chi ha dovuto rinunciare al tradizionale pic-nic a causa del maltempo. Proprio il meteo, che ha impedito le visite alla Grotta di Nettuno, ha fatto registrare numeri da record in centro, nelle torri, nei musei, nei siti archeologici e nei luoghi della cultura. La Fondazione Alghero ne ha approfittato per lanciare l’edizione 2024 dell’Alghero Ticket, il biglietto unico che permette di visitare 13 siti turistici nell’arco di un anno a un prezzo conveniente. A Lo Quarter, già dalle 17, centinaia di persone erano in fila per accedere al concerto dei Collage, con Tore Fazzi, leader voce solista e chitarra basso, Francesco Astara alla batteria, Fabio Nicosia alle tastiere, pianoforte e cori e Uccio Soro, chitarre e cori. Uno spettacolo aperto dagli artisti locali Alverio Cau e Giampaolo Barceloneta, che ha catapultato nell’atmosfera degli anni ‘70 la piazzetta incastonata tra i palazzi antichi. Alla fine è stato un successo. La stagione turistica ha debuttato come da copione, con numeri dignitosi per un target “mordi e fuggi”.

Maltempo e schiarite

A Castelsardo la Pasquetta in Musica ha dovuto piegarsi a qualche cambio di programma a causa della pioggia. Nessun evento però è stato annullato: i concerti previsti nel centro storico sono stati trasferiti nella Sala XI del Castello dei Doria. Nel pomeriggio invece, il sole ha accolto sul palco di piazza Maestro di Castelsardo il bluesman Francesco Piu e gli Avion Travel. La città dei Doria ha ospitato tantissimi turisti per l’evento che da sempre la caratterizza nel panorama regionale, giunto ormai alle 21^ edizione. A Porto Torres con il centro storico chiuso alle auto fin dalla mattina, i concerti si sono svolti a ridosso della torre aragonese. Dalle 17 con i Tazenda e a seguire con il progetto Rezophonic, quindi Omar Pedrini, Cristina Scabbia, Eva Poles, Garrincha, Paletta e Gagno, Fry Monetti, Andy Blu Vertigo e tanti altri. Cannigione ha fatto le prove tecniche di stagione con la folla accorsa da ogni parte dell’Isola per il concerto di Mara Sattei, Clara e Paolo Noise. L’Amministrazione comunale di Arzachena ha messo a disposizione una navetta per il servizio di trasporto gratuito.

