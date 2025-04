Musica, escursioni e sport per attirare visitatori in paese 

Tante le iniziative per la primavera isilese organizzate dal Comune in collaborazione con le varie associazioni locali. Dopo il pacchetto confezionati per i turisti in occasione della Pasquetta, si prosegue giovedì con l’iniziativa “Suoni di primavera, Isili in musica” che prevede il concerto di Beppe Dettori.

Una serata di musica anche il 3 di maggio con il concerto del trio Bob Forte. Il 4 maggio sarà dedicato allo sport con il ritorno della Isili X-Wild escursione in mountain bike e trekking. Ancora natura per l’appuntamento dell’11 maggio con la passeggiata di primavera mentre il 18 ritorna la musica Veronica Mereu Trio Lamemour Gypsy Jazz Band; il 25 maggio memorial Stefano Contini con il motoraduno.

Il 2 giugno nel Parco di Asusa sarà celebrata la giornata nazionale dello sport con un’attività multidisciplinare all’interno dell’area verde cittadina. Si prosegue l’8 giugno con la rassegna enologica rivolta a cantine e hobbisti.

Il 14 giugno in scena la rappresentazione teatrale organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Unitre. Mentre dal 10 al 15 giugno si svolgerà il Torneo giovanile di calcio presso lo stadio comunale Ottavio Corda. Il 15 giugno presso il bocciodromo verrà disputata la finale del campionato regionale individuale femminile categoria A e B. Sempre durante questo fine settimana ci sarà la messa e i festeggiamenti in onore di sant’Antonio da Padova. Chiude l’insieme di queste attività l’evento musicale in onore del poeta isilese Pietro Mura. (s. g.)

