Musica e zippole cornice della giostra  

Dalla tradizionale sfilata in maschera dei bambini, ai concerti organizzati dalla Consulta giovani, passando per l’irriverente Sartiglia degli asini fino alla Giostra dei più piccoli. A Oristano il Carnevale si trasforma in un’esperienza completa, capace di coinvolgere grandi e piccoli.

Le date

Il cartellone, che già da alcune settimane anima il centro cittadino, domani porta in scena un grande classico, con una novità: la zippolata organizzata dalla Pro Loco trasloca da piazza Roma a piazza Eleonora, “più capiente e più adatta ad accogliere i bambini delle ludoteche, che dopo la sfilata, con inizio in viale Repubblica, si ritrovano a fare festa nella piazza centrale, con tanti coriandoli”, spiegano gli organizzatori. Appuntamento a partire dalle 16, per gustare il tipico dolce che per l’occasione sarà fritto dai volontari della Pro Loco di Nurachi. Sabato spazio al divertimento puro con l’atteso ritorno de “Su sattilliu a moenti”, organizzato dalla neonata associazione Mini Cavalieri Eleonora D’Arborea: il gremio si ritroverà alle 14.30 in via Sant’Antioco per dirigersi in piazza del Popolo, dove è in programma la vestizione del capocorsa, Antonello Congiu. Poi lo strampalato gruppo si dirigerà verso via Mazzini per l’inizio della corsa, fissato alle 17.30.

Le giornate attese

Domenica e martedì occhi puntati sulla Giostra per antonomasia, a cura rispettivamente del gremio dei Contadini e dei Falegnami. Nel mezzo la versione dedicata ai più giovani. Protagonisti della Sartigliedda, organizzata dalla Pro Loco, i minicavalieri dell’associazione ippica Giara Oristanese che, dopo la vestizione in piazza Roma de su Componidoreddu, Giulia Atzei, si trasferiranno in via Duomo per conquistare il pubblico tra corsa alla stella e pariglie. Immancabile l’appuntamento con la coloratissima festa dei coriandoli.

La musica

A dare un tocco musicale al Carnevale cittadino penserà la Consulta giovani che, assieme al Comune, la Pro Loco e la Fondazione, propone “Sartiglia in fest 2025”. Sul palco di piazza Roma alcuni dei migliori dj e artisti pronti a far ballare e divertire il pubblico. Domenica la serata sarà organizzata in collaborazione con Olhogram e vedrà alternarsi sul palco I Nameless, DJ Sup, DJ Fabio Casu, DJ Cristiano Vinci, Big Nash e DJ Chris Loi. Lunedì si parte con un omaggio alle famiglie e ai più piccoli, grazie a un momento di allegria. A seguire, spazio alla musica con Alex Minnai, DJ Davide Spanu, DJ Dario Sarais, DJ Sup e Kmos. Martedì, per l’ultima serata, ai piedi della Torre di Mariano II si ballerà sulle note della musica dal vivo di The White Lady Band e del ritmo di Marco Pinna, DJ Sandro Azena, DJ Trasko, DJ Andrea Mastino e DJ Fabio Camerada.

RIPRODUZIONE RISERVATA