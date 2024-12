Musica e visite nei presepi 

Ricco calendario a Fordongianus per le festività natalizie. Giovedì 19, dalle 15 nella piazza Aragonese, si terrà “Aspettando Babbo Natale” per i bambini. Domenica 22 degustazione caratteristica del Natale e intrattenimento musicale e il sabato successivo, dalle 12.30 nell’Istituto del Cottolengo, giornata rivolta alle persone over 75. Il 5 gennaio, dalle 15, “Arriva la Befana” con animazione e musica, il giorno dopo dalle 14 il giro per la visita dei presepi realizzati nelle vie del paese e dalle 19 il concerto del Coro polifonico nella chiesa di san Pietro. L’ 11 gennaio sarà presentato il libro di Joyce Mattu “Feste e tradizioni nel vortice del ballo”. ( a. o. )

