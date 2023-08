«Musica e un murale per Fede» 

“Una giornata per ricordare un figlio, un amico, ma soprattutto un maestro”. È stato lo slogan della serata di ieri dedicata al ricordo di Federico Pinna, 24enne sansperatino che lo scorso 23 febbraio ha perso la vita in un incidente stradale sulla Provinciale numero 2. Stava andando a lavorare a Carbonia, dove era direttore di un negozio di abbigliamento. Scomparso, ma mai dimenticato: i suoi cari hanno organizzato un mini festival che ha celebrato le due passioni, dalle carte collezionabili, alla musica.

Il dolore

Tra gli organizzatori e i partecipanti decine di amici, ma anche familiari che hanno voluto dare un contributo alla realizzazione della serata dedicata al "gigante buono", come molti lo hanno chiamato.

«Ci manca ogni giorno, come l'aria», raccontano commossi Rita Quieti e Luciano Pinna, genitori di Federico. «Oggi però il sorriso è stampato sul nostro volto. Per quanto il nostro cuore sia in pezzi, vedere tutti questi ragazzi e ragazze che si danno da fare per ricordare Fede ci lascia senza parole». Padre e madre hanno aiutato gli organizzatori della serata a stampare le magliette a tema, a preparare il palco. «Era il minimo. Stare qua per noi è un insieme di emozioni indescrivibili, ma non saremmo mai mancati, per nessuna ragione al mondo. Fede oggi è qui con noi», chiudono Rita Quieti e Luciano Pinna.

Fondi per il murale

Francesco Mocci, un amico, aggiunge: «Abbiamo interamente autofinanziato la giornata. I soldi raccolti copriranno le spese e soprattutto ci permetteranno di realizzare il murale commemorativo che volevamo regalargli. Per noi è una giornata speciale e vogliamo ricordare Federico facendo ciò che amava: stare con gli amici, ascoltare musica e suonare. E perché no, giocare a Yu Ghi Oh».

Il fratello Fabrizio Mocci, sulla musica, precisa: «Sul palco c'è quasi tutta la scena musicale sansperatina. Incredibile come tutti si siano riuniti gratuitamente per questa occasione. Basti questo a far capire chi era Fede, il nostro grande maestro».

Nicola Lasio, amico di vecchia data racconta: «Il giorno in cui lo abbiamo perso ci siamo visti tutti in piazza. In tanti abbiamo alzato il bicchiere verso il cielo e abbiamo dedicato un brindisi al maestro. Stavolta è lo stesso, ma siamo ancora di più».

Giulia Argiolas, anche lei molto vicina a Federico Pinna ringrazia chi ha reso possibile l'evento: «Penso ai volontari, a chi ci ha dato una piccola mano e chi una grande. Ma anche al pubblico, al Giardino Megalitico che ci ha offerto gli spazi. È stato incredibile».