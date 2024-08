Musica e turismo, una scommessa vinta 

Grandi nomi della musica nazionale e internazionale a Sant’Antioco, hanno determinato il valore aggiunto delle presenze estive richiamate anche dai nomi eccellenti del cartellone della programmazione estiva. Carmen Consoli, piuttosto che Goran Bregovic o Roy Paci, ma anche i Wolfmother, gruppo rock australiano, hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive.

Musica e turismo

«Che il modello funziona, noi lo abbiamo sempre saputo - dice il sindaco Ignazio Locci - tant’è che siamo stati i primi nel territorio ad adottarlo e oggi assistiamo ad un trend in crescita che non solo ci dà ragione, ma vedo con piacere che siamo stati anche un modello preso ad esempio da altri Comuni che cominciano a trarre i benefici da questo tipo di programmazione. Continueremo così, incrementando ulteriormente proprio grazie al risultato ottenuto». Esultano anche gli assessori al turismo e alla cultura. «Spettacoli e concerti, inseriti in una programmazione più ampia - dice l’assessora al turismo, Roberta Serrenti - impattano sul turismo, perché sono veicolo di promozione. Contribuiscono a supportare l’economia locale, attraverso l’indotto, dato anche dal turismo regionale. Alberghi e ristoranti, beneficiano della presenza del numeroso pubblico e di riflesso migliora l’immagine della destinazione, che è resa più attraente, grazie alla dinamicità di una programmazione costante da ormai 8 anni».

Concerti a settembre

Mentre sono in corso importanti iniziative di musica classica, anche il mese di settembre si preannuncia interessante per le presenze. «È un investimento che proporremo sicuramente per i prossimi anni. Obiettivo: diventare punto di riferimento culturale e musicale del territorio», sottolinea l’assessora. Grande soddisfazione anche tra gli operatori del settore. «Ogni concerto ha determinato non solo il tutto esaurito - dice Corrado Steri dell’hotel del Corso - ma l’effettiva presenza di persone che soggiornavano appositamente per seguire l’evento. È un valore aggiunto di cui si arricchisce la nostra economia». Turismo e musica sono sempre stati due fattori correlati: «L’importante è che gli eventi siano organizzati in maniera intelligente - dice Giovanni Porta, presidente dell’associazione operatori turistici – bisogna concentrare gli investimenti in nomi di caratura internazionale come quelli scelti quest’anno». Per il suo collega del Ccn invece «sarebbe utilissimo alimentare gli appuntamenti anche in altri periodi dell’anno - ha detto Gianni Esu - i riscontri sono importanti in termini di presenze ma siamo convinti che a questo si devono aggiungere tutta una serie di iniziative strutturali che permettono ai visitatori di servirsi sul territorio».

