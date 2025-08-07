VaiOnline
Domusnovas.
08 agosto 2025 alle 00:33

Musica e turismo, seimila spettatori nell’arena del parco Scarzella   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parcheggi quasi introvabili, attività ricettive gremite e soprattutto un parco Scarzella pieno come forse non mai: non ha tradito le attese il “Domus Summer Fest” che proponeva le performance di Sarah Toscano, dei Gemelli Diversi e dei dj Danijeey e Pippo Palmieri de Lo Zoo di 105.

«Sfiorate le 6 mila presenze, siamo molto soddisfatti anche perché tutto si è svolto come programmato», dice Fabio Bernardini, segreteria organizzativa della Co.Event, agenzia che insieme alla Produzioni Vadilonga, ha facilitato l’arrivo degli artisti nel paese delle grotte grazie ad un finanziamento regionale di circa 50 mila euro. In effetti, ad aggirarsi tra gli spazi del parco si aveva l’impressione di un pubblico da record. Scaldata dal giovane Danyjeey l’atmosfera è diventata incandescente soprattutto con i Gemelli Diversi Strano e Thema che hanno trascinato e fatto cantare tutti a squarciagola. Attesissima soprattutto dai più giovani e bersaglio di migliaia di foto anche Sarah Toscano, che ha dato il meglio di sè. Il festival si è chiuso a tarda notte con Pippo Palmieri. «Un grande evento - dice la sindaca Isangela Mascia - mai viste tante presenze al parco. La scelta degli artisti ed aver diversificato il target d’età è stata la chiave vincente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso

Piano sanità, scontro Regione-infermieri

Il Nursind: escluso il sindacato con più iscritti. La Giunta: accuse infondate 
Rinnovabili

Sul Piano energetico comitati all’attacco: «Vento e sole ai sardi»

La Regione: «Le procedure sono avviate, entro l’anno chiuderemo la revisione» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Nel campanile c’era un cadavere

Lanusei, nel tempio di don Bosco l’ex atleta sparito da due anni 
Tonio Pillonca
Lo scontro

Meloni-Schlein, lite su Almasri e giustizia

La leader Pd: «Atteggiamento eversivo». La replica: «Non vince e invoca i giudici» 