Musica e turismo, seimila spettatori nell’arena del parco Scarzella   

Parcheggi quasi introvabili, attività ricettive gremite e soprattutto un parco Scarzella pieno come forse non mai: non ha tradito le attese il “Domus Summer Fest” che proponeva le performance di Sarah Toscano, dei Gemelli Diversi e dei dj Danijeey e Pippo Palmieri de Lo Zoo di 105.

«Sfiorate le 6 mila presenze, siamo molto soddisfatti anche perché tutto si è svolto come programmato», dice Fabio Bernardini, segreteria organizzativa della Co.Event, agenzia che insieme alla Produzioni Vadilonga, ha facilitato l’arrivo degli artisti nel paese delle grotte grazie ad un finanziamento regionale di circa 50 mila euro. In effetti, ad aggirarsi tra gli spazi del parco si aveva l’impressione di un pubblico da record. Scaldata dal giovane Danyjeey l’atmosfera è diventata incandescente soprattutto con i Gemelli Diversi Strano e Thema che hanno trascinato e fatto cantare tutti a squarciagola. Attesissima soprattutto dai più giovani e bersaglio di migliaia di foto anche Sarah Toscano, che ha dato il meglio di sè. Il festival si è chiuso a tarda notte con Pippo Palmieri. «Un grande evento - dice la sindaca Isangela Mascia - mai viste tante presenze al parco. La scelta degli artisti ed aver diversificato il target d’età è stata la chiave vincente».

