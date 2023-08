Musica e trekking notturno 

Il villaggio nuragico di Seruci, a Gonnesa, ancora una volta si trasforma in scenario per uno spettacolo musicale. Lunedì 28 nel sito archeologico gonnesino risuoneranno le note dell’Alter Echo string quartet, un quartetto d’archi che proporrà un viaggio musicale tra generi molto diversi, dalla musica classica al rock. L’appuntamento, organizzato da GoGonnesa e dal Comune, è per le 19,30. Al termine del concerto sarà possibile visitare il nuraghe di Seruci in notturna, con prenotazione telefonica al numero 377-3968844.

Giovedì, a partire dalle 21,30, il villaggio nuragico di Seruci sarà ancora protagonista con Lunagica, una passeggiata attraverso il sito archeologico sotto la luna piena, in compagnia delle guide dell’associazione Villa Conesa, che gestisce le visite al villaggio nuragico.

Di recente il nuraghe ha ospitato la Seruci Wine Experience, subito dopo Ferragosto, un evento con degustazione di vini locali e accompagnamento musicale. Anche in quella occasione è stato possibile abbinare alla degustazione dei vini la possibilità di una visita al sito in compagnia delle guide. Ieri invece si è svolto a Seruci l’appuntamento con lo yoga al tramonto. (a.pa.)

