Musica e supereoi,  in 2mila alla festa dei bimbi “speciali” 

Se l’obiettivo era regalare un sorriso e un pomeriggio all’insegna della spensieratezza, non vi è alcun dubbio: la quarta edizione della manifestazione “Il Silp si illumina di blu” ha fatto centro. Quasi 2mila persone hanno affollato gli hangar del 7° Reparto Volo, all’aeroporto di Fenosu, in occasione della Giornata mondiale dedicata all’autismo. Seicento bambini “speciali” provenienti da tutta la Sardegna e moltissimi studenti hanno partecipato alla grande festa promossa dal sindacato di Polizia Silp-Cgil. «Immancabili i supereroi - racconta il promotore, Daniele Rocchi - all’invito hanno risposto associazioni da tutta l’Isola». Musica, balli, acrobazie e un’esibizione delle unità cinofile hanno reso indimenticabile l’appuntamento per bambini e accompagnatori che tra una foto sugli elicotteri del reparto ed una tra le auto d’epoca parcheggiate nel piazzale, hanno avuto modo di scattare un selfie con Batman, Spiderman e Hulk.

All’iniziativa hanno preso parte anche il questore Giuseppe Giardina e il prefetto Salvatore Angieri. Grande soddisfazione per gli organizzatori: «Ancora una volta siamo riusciti a coinvolgere tantissimi partecipanti - dice Rocchi - e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: lanciare un messaggio di inclusione sociale». ( m. g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA