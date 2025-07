Musica e suono per il cinema, a Villa Muscas il campus che formerà i nuovi specialisti 

La paura, conoscendo i tempi dei lavori pubblici in città, è che sorgano nuovi intoppi. Ma intanto Villa Muscas, dopo cinque anni di totale abbandono, sembra abbia davanti a sé un futuro radioso. Inserita all’interno del Distretto della musica, tra il teatro Lirico e il Conservatorio, sarà ristrutturata con fondi comunali e quando sarà pronta ospiterà la sede del Campus musica e suono per il cinema e l’audiovisivo, un progetto artistico-didattico del regista-musicista Gianfranco Cabiddu con, tra i partner, l’associazione culturale Backstage che promuove il Festival Creuza de Mà-Musica per cinema e la Fondazione centro sperimentale di cinematografia – scuola nazionale di cinema.

I fondi della Regione

Nei giorni scorsi la Giunta regionale ha stanziato un milione e mezzo in tre anni per proseguire e rafforzare il percorso già avviato dal Comune. «Non partiamo da zero», ha detto l’assessore alla Programmazione e Bilancio Giuseppe Meloni: «Negli ultimi anni sono stati sperimentati con successo percorsi di formazione innovativa in questo ambito, in regia, montaggio e composizione, grazie alla collaborazione don la Fondazione Sardegna film commission. Ora vogliamo renderli stabili, accessibili ed eccellenti. Credo davvero che coltivare i talenti significhi offrire opportunità concrete qui, nella nostra isola. Puntare sulla formazione creativa di qualità con una visione internazionale», ha concluso Meloni, «è una scelta di sviluppo».

Il regista Cabiddu

Cabiddu, che del Campus è l’ideatore e ne rappresenterà l’anima, è felice. «È la prosecuzione di un percorso avviato nel 2016 assieme alla Sardegna film commission con i corsi per giovani compositori per il cinema e gli audiovisivi ai quali dal 2018 si sono affiancati, per dialogare e interagire, gli allievi del corso sperimentale di cinematografia, nel quale sono docente. Favoriremo l’interazione tra registi, musicisti, montatori, fonici, foley e sound designer, fondamentale per costruire un percorso formativo concreto e di eccellenza sapendo che quasi il cento per cento di chi esce dal Centro sperimentale oggi trova subito lavoro».

«La Regione», prosegue Cabiddu, «ha aderito dal 2019 con l’idea di aprire una sede della scuola nazionale di cinema dedicata al rapporto della musica con le altre arti. Fino ad ora abbiamo realizzato il percorso in moduli nelle sedi che ci sono state messe a disposizione per esplorare assieme ai docenti, tutta gente che ha vinto David di Donatello e musicisti di grande spessore, come va insegnata questa materia e come vanno accompagnati i ragazzi. Iniziamo dal soggetto, poi prepariamo i provini musica sulla sceneggiatura, poi i compositori affinano i provini, si va sul montaggio e si cambiano entrate e lunghezze, poi si fanno le orchestrazioni, si incidono le colonne sonore, anche con la collaborazione di molti solisti del Lirico, poi si realizza il prodotto finito a Roma, al Centro sperimentale di cinematografia. Qui, a Cagliari, avremo la prima sala mix professionale tarata per una colonna sonora vera e per questo serve un elevato livello tecnologico e di competenze. Villa Muscas è perfetta perché è dentro il Parco della musica, un distretto di produzione artistica al quale aggiungeremo un tassello importante».

I fondi

I finanziamenti messi a disposizione dalla Regione – 500mila euro all’anno per tre anni – sono sufficienti per far funzionare il centro, dice il regista. «È una cifra parametrata ai costi delle altre sedi del Centro sperimentale di cinematografia in Italia. Io sono grato all’assessore regionale alla Programmazione che ci sta credendo da anni e a tutta la struttura che si mette al servizio per creare questo sogno che non è assistenzialismo ma un volano. Formeremo sei persone per ogni corso, al massimo nove. Sembrano pochi, ma tutti devono avere la possibilità di essere seguiti ad uno ad uno in un percorso lungo e complesso. Una delle cose importanti e rivoluzionarie è che la Regione dà fiducia a noi che questo mestiere lo sappiamo fare. Sembra scontato ma non lo è».

