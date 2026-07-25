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Guspini.
26 luglio 2026 alle 00:59

Musica e street food, il centro storico accoglie “Inistrada” 

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Musica, spettacolo e street food. Venerdì prossimo il centro storico di Guspini accoglie la settima edizione di IniStrada che trasformerà le vie del paese in un grande spazio a cielo aperto, con sei postazioni musicali, oltre venti stand delle aziende locali, attività di intrattenimento dedicate ai bambini. Appuntamento clou del programma, eroCaddeo in concerto.

L’evento, con la direzione artistica di Giorgio Cinus, è promosso dal Comune, con il sostegno della Regione e della Fondazione di Sardegna, la collaborazione della Pro loco e dell’associazione Enti Locali. «Inistrada», dice l’assessora alla Cultura Miriam Floris, «è una manifestazione che coinvolge tutti i residenti, valorizzando le realtà produttive locali». Investire su questi eventi, aggiunge Federico Pilloni, assessore alle attività produttive, «sostiene le attività commerciali». Saranno dunque allestiti venti stand di street food, birra e cocktail, tra via Gramsci e via Santa Maria, e sei postazioni musicali, ciascuna dedicata a differenti generi e protagonisti della musica italiana e internazionale. Sul palco anche la band locale Ognissanti Blues Band, con uno spazio dedicato anche alla creatività del territorio. La giornata sarà arricchita con animazione e intrattenimento per i bambini. A mezzanotte il grande live show di eroCaddeo in Piazza XX centrale.

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