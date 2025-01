Musica e sport per non far morire la scuola 

Le scuole medie chiude da anni, le elementari e l’asilo – se non cambiano le cose – faranno la stessa fine a settembre e l’anno prossimo. Il quartiere di Sant’Elia potrebbe perdere uno dei presidi più importanti. La mancata iscrizione degli alunni agli istituti porterà alla cessazione dell’attività scolastica in un quartiere che – sembra un paradosso – ha il più alto numero di piccoli di tutta la città. Ieri, nella scuola primaria “Nanni Loy” di via Schiavazzi, il sindaco Massimo Zedda, le assessore Anna Puddu (Salute) e Giulia Andreozzi (Istruzione) con la dirigente Giovanna Porru, hanno illustrato ai genitori la nuova offerta formativa per l’anno scolastico 2025/2026 della scuola primaria “Nanni Loy” e della scuola dell’infanzia “Pauli Freire”. Una serie di iniziative gratuite per rilanciare le scuole grazie alla collaborazione della “Tavola delle risorse territoriali del quartiere”.

Via Schiavazzi

Nella bella scuola elementare di via Schiavazzi, con ampi spazi per attività extrascolastiche, una mensa, aule e un piccolo teatro, frequentano appena 30 alunni, divisi in tre classi: 7 alunni in 3ª, 8 in 4ª e 15 in 5ª. Neanche uno in prima e seconda. «Se non si inverte la rotta, a settembre con 15 ragazzini in meno (andranno alle medie) la scuola sarà costretta a chiudere i battenti», commenta l’assessora Andreozzi. «Stesso film per l’asilo del Lazzaretto, tempo 2 anni e, senza nuovi ingressi, la scuola dell’infanzia i 17 piccoli non saranno rimpiazzati. E quando una scuola interrompe le attività per mancanza di studenti non riaprirà più. Sarebbe un disastro per Sant’Elia e per la città: non possiamo permettercelo ». L’assessora non vuole perdere tempo. «L’intenzione è di partire subito con le attività sportive, musicali, laboratori di cucina e supporto allo studio. L’obiettivo è posticipare la chiusura della scuola dalle 16,30 alle 18,30 così che venga alleggerito il lavoro delle famiglie, soprattutto quando i genitori sono lavoratori». Non è tutto. «Vogliamo rilanciare anche il Cpa (Centro provinciale per l’istruzione degli adulti) per consentite a chi vuole di completare gli studi». Il discorso diventa politico, perché la scuola è solo il primo tassello (il più importante) di una serie di progetti. «Iniziative finanziate con importanti risorse europee per rilanciare un quartiere che solo se riqualificato è attrattivo».

La grande fuga

Il problema è capire perché i genitori non iscrivono i propri figli nella scuola del quartiere, ma preferiscono ricorrere agli istituti di via Stoccolma, via Venezia o via Is Guadazzonis. «Non tutti gradiscono il marchio del rione e si iscrivono in altri quartieri, decretando la condanna a morte della scuola media», aveva detto al nostro giornale Padre Fabiano Saverio, parroco della chiesa del Vecchio Borgo. «Forse perché distribuendoli in altre zone della città pensano di evitare future discriminazioni», afferma l’assessora Puddu. «Sant’Elia è una zona fondamentale della città, sulla quale puntiamo da tempo. La scuola è un presidio che integra altri progetti, primo su tutti il Centro della salute che aprirà a fine mese». In prima linea la dirigente Giovanna Porru. «Una scuola così bella non può chiudere, dobbiamo ripopolarla cercando di offrire esperienze complete nel territorio». Nicoletta Garau è una testimonial. «I miei due figli hanno frequentato qui e si sono trovati benissimo». Perché non si iscrivono più ragazzini a Sant’Elia? «Non lo so, però è molto strano».

Ad aprire l’Open day alla Nanni Loy il sindaco Zedda che ha illustrato i progetti per Sant’Elia: il percorso della metro, due nuove spiaggette, i canali navigabili, stadio, palazzetto, case popolari e parco degli Anelli.

