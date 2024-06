Musica e sport, la città si risveglia 

Per fortuna ci pensano associazioni e privati a rianimare le serate estive di Oristano, perché se si dovesse aspettare il cartellone dell’amministrazione comunale si arriverebbe direttamente al carnevale 2025. La Giunta Sanna dice che soldi per queste cose non ce ne sono (salvo poi elargire decine di migliaia di euro per l’organizzazione, per ora tutta sulla carta, di feste patronali) ed ecco allora che ci pensano comitati di quartiere (anche quest’anno quello del Sacro Cuore ha organizzato tre giorni di divertimento per migliaia di perone), associazioni di ragazzi (la Catte cup di calcio a sette che si giocherà nel campo del Seminario sicuramente registrerà il tutto esaurito) ma anche Legacoop e il gruppo Sea scout che cura il benessere fisico e mentale dei giovani disabili. E grazie a queste associazioni (ma non solo) la settimana prossima si annuncia densa di avvenimenti di livello nazionale.

“Desiderabili futuri”

Da mercoledì 26 a sabato 29 incontri, laboratori, conferenze, visite guidate e spettacoli con il festival “Desiderabili futuri. Senza disuguaglianze, per un mondo sostenibile” promosso da Legacoop, Forum disuguaglianze e diversità e Dromos.

«Un festival che mira a promuovere l'incontro e il confronto delle esperienze di “chi fa" con quelle di “chi studia”per produrre idee che contribuiscano a risolvere problemi e indicare soluzioni, a partire da ciò che in alcuni luoghi si sta già realizzando», spiegano gli organizzatori che proporranno ogni giorno temi e ospiti diversi, «il lavoro buono e dignitoso, sicuro, cooperativo; le politiche pubbliche sensibili ai luoghi; la transizione ecologica giusta; l'Europa, alla quale verrà dedicata la tavola rotonda finale». E se ne discuterà ad esempio con Andrea Morniroli (co-coordinatore del Forum disuguaglianze e diversità), Ilaria Portas (assessore reguonale della Pubblica istruzione), Fabrizio Barca (economista ed ex ministro), Andrés Rodriguez-Pose (docente di geografia economica alla London school of economics), Susanna Camusso (senatrice), Piero Ignazi (politologo), Simone Gamberini (presidente nazionale di Legacoop).

Spettacoli

Confronti, dibattiti ma anche spettacoli. E concerti, come quello di Piero Marras (giovedì, in piazza Duomo, alle 21) e di Noemi (sabato 29, sempre alle 21 e sempre in piazza Duomo). E poi ci saranno il raccontastorie Stefano Massini, visite guidate e l'arte figurativa con lo street artist Manu Invisible, impegnato nella realizzazione di due opere.

“Power of sport”

Da venerdì 28 però anche Torregrande offrirà manifestazione di primo piano nella speranza che la borgata sia all’altezza in termini di decoro. Tra sei giorni inizierà Power of sport, evento sportivo inclusivo che porta la firma dell’associazione Sea Scout e che si concluderà domenica 30. Il via alla lunga maratona di sport sarà dato dalla traversata “Nuotiamo insieme con Nieddittas”, una staffetta che coinvolgerà San Giovanni di Sinis e Torregrande. Spazio anche ai talk e agli approfondimenti delle diverse attività attraverso gli workshop con gli esperti di ogni settore. «Nel ricco calendario c’è una tappa del Campionato nazionale in acque libere Fisdir, e poi si giocherà a volley, rugby, handball, skymano, si potrà tirare di scherma, praticare la subacquea, il baskin, la bike, il surf, sup, il lancio del vortex, e ci saranno i percorsi sensoriali. Si potrà giocare a tennis tavolo, e con l’arco. Ospiti di questa tre giorni anche alcuni rappresentanti della Nazionale italiana di surf paralimpico», precisano gli organizzatori. E poi spazio a sensibilizzazione e prevenzione nel Villaggio che sorgerà nella piazza della Torre. «Vedere crescere l’ambizioso progetto di Power of sport è una grande soddisfazione. I risultati raggiunti dai nostri atleti, la loro crescita sportiva e personale, ci porta ad essere orgogliosi del lavoro che viene continuamente svolto da un team di esperti», commentano Riccardo La Porta, fondatore Sea scout, e la presidente, Rita Taris.

