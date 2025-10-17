VaiOnline
San Gavino.
18 ottobre 2025 alle 00:32

Musica e sport contro pregiudizi e disabilità  

La musica, lo sport e l’arte per abbattere le barriere e per eliminare i pregiudizi. Così l’associazione Delfino da tanti anni ha formato una rete tra famiglie per aiutare le persone con disabilità e ora nella sede sociale di piazza Giovanni XXIII è partito il laboratorio “Musica a colori”, un laboratorio creativo ispirato alla musica folk, che si svolge ogni giovedì dalle 16,30 alle 18,30.

lo rimarca il presidente del sodalizio Piero Follesa: «Questo appuntamento è un'occasione per esplorare, attraverso colori e pennelli, il mondo della musica folk, vale a dire l'insieme delle tradizioni culturali di un popolo che comprende la sua musica, le sue tradizionali, i suoi costumi. Ascolteremo vari tipi di musica e ci faremo ispirare dalle note e dai colori per realizzare piccole opere pittoriche sotto la guida sapiente di un'esperta: la pittrice e muralista Gisella Mura. Gisella si occupa da anni proprio di questo: trasformare in arte pittorica la tradizione, in particolare quella sarda, ritraendo simboli, costumi, oggetti d'artigianato».Questo laboratorio è incluso nel progetto “Musica inclusiva”. Ogni settimana i ragazzi dell’associazione Delfino hanno un ricco calendario di appuntamenti tra laboratori creativi come quello di pittura e di danza. (g. pit.)

