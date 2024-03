Musica e spiedini con chef Cozzina  

Torna “ In Cucina con Cozzina”, oggi alle 14.33, subito dopo la rubrica Tg Innovazione, con lo chef Pierpaolo Argiolu che oggi ospita un musicista poliedrico, chitarrista, polistrumentista, cantautore e compositore. Diplomato in chitarra, Manuel Pia è balzato agli onori di cronaca per essersi fidanzato con l’attrice Dalila di Lazzaro con la quale ha collaborato artisticamente per molto tempo. Il nostro chef oggi preparerà degli ottimi spiedini di pesce con grigliata di verdure e misticanza.