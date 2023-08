Musica e spettacolo pirotecnico aspettando il Ferragosto 

Oggi musica a villa Salazar e spettacolo pirotecnico nell’ambito della rassegna di “Estate in Piscinas”. Questo è il titolo che l'amministrazione comunale ha dato alla rassegna di iniziative che si concluderanno a fine agosto e che hanno allietato le serate di tante persone, sia del luogo sia i turisti. Molto soddisfatto il sindaco Mariano Cogotti: «Un ricco programma realizzato grazie alla Pro Locoi, all’associazione culturale Mario Medda, all'associazione Anspi, e a tutti coloro che hanno collaborato per la bella riuscita». Stasera, dopo lo spettacolo pirotecnico, ci sarà anche un rinfresco per tutti i partecipanti . (m. g. p.)

