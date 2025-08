Musica e solidarietà per il Microcitemico 

Dopo il successo delle ultime edizioni, con oltre 28mila euro raccolti, a Torregrande questa sera si rinnova l’appuntamento con il concerto benefico “Patrick & friends”. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e per chi crede nel potere della solidarietà. Sul palco si alterneranno oltre 100 artisti, in un concerto-maratona che andrà avanti dalle 20 fino a mezzanotte e mezza.Tra gli ospiti più attesi brillano le stelle internazionali Kiko Loureiro, storico chitarrista di Megadeth e Angra, più volte premiato come miglior chitarrista al mondo – e Mike Terrana, batterista di fama planetaria seguito da milioni di fans. A condurre la serata sarà Stefano Floris, volto noto del programma *Ovunque Sardi* su Videolina. Sul maxischermo, apparirà invece la madrina d’onore Ruth McCartney, sorella di Paul dei Beatles, per presentare le band e portare il suo speciale messaggio di vicinanza. Obiettivo dell’iniziativa, promossa da Patrick Abbate con Mauro Atzeni, Peppe Lai, Stacey Abbate e Maria Cadeddu, dell’associazione “Le Belle Donne” , raccogliere fondi per i progetti dell’ospedale pediatrico microcitemico “Antonio Cao” di Cagliari, e sensibilizzare sull’autismo. «Tutte le donazioni - assicurano gli organizzatori - saranno tracciate e pubblicate fino all’ultimo centesimo». ( m.g. )

