Musica e scrittura, pioggia di eventi 

Frammenti di cultura sparsi per la città. Oggi, alle 18.30, nell'auditorium della biblioteca Satta, si terrà, in collaborazione con la libreria Novecento e la casa editrice Il Maestrale, la presentazione del libro "Il corpo sbagliato" di Francesca Spanu. A dialogare con l'autrice ci saranno Graziella Monni e Angelo Mazza. Per domani alle 19.30, l'Ente musicale di Nuoro inaugura la stagione di Musica classica 2025 e propone "Suite française" con Paola Meloni al pianoforte. Si tratta di una raccolta di pezzi con musiche di Sebastiano Dessanay, composte dal 1998 al 2018. Il 13 alle 19 nell'auditorium della scuola civica di musica si terrà Graz Conservatory e Chamber choir con il Complesso vocale di Nuoro. Mentre sabato, il circolo Utalabi ospiterà la presentazione del libro "La rivoluzione palestinese del 7 ottobre" di Filippo Kalomenidis. L'iniziativa è organizzata dal comitato Nugoro pro sa Palestina e si terrà alle 18.30 in via Redipuglia. A dialogare con l'autore ci saranno l'editor e curatrice del volume, Maria Antonietta Scanu, e l'attrice Roberta Campagna. A seguire un buffet solidale. Prosegue, invece, alla Ten gallery la mostra "Nuoro. Storie di legami, di incontri e viaggi" visitabile sino al 12 aprile dalle 15 alle 19.

