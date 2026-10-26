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Quartucciu.
27 ottobre 2026 alle 00:26

Musica e schiamazzi in piazza Maccioni 

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Nel fine settimana in piazza Attilio Maccioni a Quartucciu si ripete da tempo lo stesso copione: schiamazzi fino a tarda notte e rifiuti buttati in terra. Gruppi di ragazzini si radunano nel parchetto tra via Barbagia e via Mogoro. Gli abitanti della zona non avrebbero nulla in contrario alla loro presenza, se non fosse per il comportamento che va oltre il semplice divertimento. «Urlano, cantano e lasciano la musica a tutto volume fino a tardi, quando sarebbe ora che tornassero a casa e lasciassero in pace chi vuole dormire», si sfoga Giuseppe Serra, che vive nelle vicinanze. «Molte volte questi ragazzini arrivano dopo la mezzanotte e proseguono la serata a suon di musica e, a volte, bestemmie», aggiunge la residente Ilaria Zucca, «si capisce che sono ubriachi e non si rendono conto del disturbo che arrecano alla quiete pubblica». L’indomani per terra si trovano cartacce, bottiglie di vetro e plastica, lattine, buste di patatine. E i tanti cestini restano vuoti. (ste.lap.)

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