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Barbagia.
20 agosto 2026 alle 00:15

Musica e sapori, un Picnic nel bosco a Belvì 

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La magia dei boschi della Barbagia incontra la grande musica italiana e i sapori della tradizione locale. Sabato torna a Belvì l’atteso appuntamento con “Picnic nel bosco”, evento esclusivo pensato per regalare ai partecipanti una serata indimenticabile immersi nella natura, sotto le stelle e circondati da spettacolari scenografie di luci e colori.L’evento, ospitato nel castagneto del Parco Comunale (Loc. Silisia), avrà inizio alle 20. I partecipanti saranno accolti in un’atmosfera intima e fiabesca, dove la natura incontaminata verrà valorizzata da un’illuminazione artistica.

Sapori del territorio a km zero. La serata sarà allietata dalla speciale “cassetta del picnic”, distribuita all'ingresso, ricca di prodotti tipici locali. Ad accompagnare le pietanze saranno due eccellenze dell’isola: il celebre Vino Mandrolisai “Azzàra” della Cantina Fradiles e la pluripremiata birra artigianale “Pozzo 16” del Birrificio 4 Mori.

Francesca Pranteddu, assessora al Turismo del Comune di Belvì, spiega: «Musica, cibo e un’atmosfera che solo la Barbagia può offrire, sono questi gli ingredienti per creare una forma di turismo sostenibile. Il nostro territorio non può contare sul mare, ma creando eventi di nicchia si può comunque catturare l’attenzione dei turisti».

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