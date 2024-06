Musica e risse, in via della Pace non si dorme 

Musica alta, schiamazzi, sgommate con le auto e anche risse tra bottiglie che volano nel bel mezzo della notte. In via della Pace, vicino al nuovo cimitero, continuano le notti alcoliche di bande di ragazzi e ragazze che si radunano lì sino all’alba.

I residenti sono ormai terrorizzati ed esasperati, chiedono di intervenire: «Le nostre chiamate alle forze dell’ordine cadono sempre nel vuoto, il Comune? Assente!», denunciano, annunciando che porteranno avanti una nuova petizione per chiedere più controlli nella zona.

Discoteca a cielo aperto

«Il piazzale del cimitero è ormai diventata una discoteca a cielo aperto. Da qualche giorno, arriva, dopo le 23, un gruppo di stranieri che mette la musica ad alto volume. Sabato sono rimasti fino alle 3 del mattino, impedendoci di dormire tra grida disumane. C’è stata anche una rissa tra due donne che si sono messe le mani addosso», denunciano i residenti che, per paura di ripercussioni, chiedono l’anonimato.

«Io mi sono spaventata e ho chiamato i carabinieri, ma in modo anche un po’ piccato mi è stato risposto che non c’erano pattuglie a disposizione. Ho fatto presente che c’era una rissa in corso, ma nessuno è intervenuto. Io sono tranquilla, il mio dovere l’ho fatto: se fosse successo qualcosa di più grave?», racconta D.L., ma la sua non è stata l’unica segnalazione.

Gare automobilistiche

«Domenica notte poi un altro gruppo ha pensato bene di prendere via della Pace fino alla rotatoria con via Don Minzoni come una pista da corsa: a velocità sostenuta ci sono stati continui testa coda, avanti e indietro per oltre quasi un’ora, con frenate che hanno fatto pensare al peggio», spiega S.S., «ho chiamato i carabinieri, mi hanno chiesto se avessi preso il numero di targa, ma da lontano al buio era impossibile. Mi hanno detto che avrebbero mandato una pattuglia, ma non è arrivato nessuno, tranne il gruppo di stranieri che con la musica alta si sono divertiti a fare i loro bisogni davanti a tutti e sul muro del cimitero».

Dentro il camposanto

Non è la prima volta però che gli abitanti della zona chiedono aiuto. Qualche mese fa hanno denunciato gare con i quad in piena notte nel cantiere del camposanto. Ma anche la presenza di adolescenti che più volte sono entrati dentro il cimitero per giocare ai “fantasmi” tra tombe e loculi. E poi in tanti si sono ritrovati le auto danneggiate e derubate.

Appello al sindaco

«Puntualmente veniamo svegliati da rumori molesti, non ne possiamo più», affermano i residenti di vico della Pace, «abbiamo paura. Quando abbiamo provato a rimproverare i giovani per gli schiamazzi siamo stati minacciati». Ormai sono stanchi e si sentono l’ultima ruota del carro: «Questa volta neanche i carabinieri ci hanno ascoltato, ma passare un’intera estate in questa situazione è impensabile. Dei vigili neanche l’ombra, ci chiediamo dove siano i controlli, il Comune sembra dimenticarsi delle sue periferie. Ieri abbiamo scritto anche al sindaco Pietro Pisu: ci ha promesso avrebbe sentito le forze dell’ordine per fare il punto della situazione e chiedere maggiore presenza nel quartiere. Speriamo sia davvero la volta buona, altrimenti ci muoveremo con il prefetto attraverso una raccolta firme».

