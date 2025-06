Musica e processione a mare per il patrono dei pescatori 

Torna la festa di San Pietro, patrono dei pescatori, che per la comunità di Sant’Antioco rappresenta da sempre l’inizio dell’estate. Un appuntamento atteso, che unisce spiritualità, musica e promozione del territorio. «Celebrare San Pietro significa valorizzare la nostra identità legata al mare e al lavoro dei pescatori - ha detto l’assessora Roberta Serrenti - il programma prende il via il 26 giugno con le celebrazioni religiose. Sabato 28 invece partono i festeggiamenti civili, con l’apertura degli stand enogastronomici e la serata con il dj Riccardo Maiocchetti».

Domenica 29 giugno la processione a mare, tra barche addobbate e la partecipazione della comunità nel porticciolo, rappresenta uno dei momenti più emozionanti e suggestivi. A seguire, la processione a terra attraverserà le vie del paese, fino alla celebrazione della messa solenne. La domenica sera torna anche uno dei riti più amati: la storica distribuzione della frittura di pesce, simbolo della cultura marinara antiochense. In chiusura, il dj Sandro Murru animerà la serata finale con musica e divertimento per tutti. «È una festa che appartiene alla comunità – conclude Serrenti – rappresenta un’occasione importante anche per chi sceglie di trascorrere qui le proprie vacanze.

