Poesia e musica come strumenti per custodire la lingua sarda e raccontarne le diverse espressioni: oggi e domani Tonara rende omaggio a una delle figure più significative della letteratura in lingua sarda con la manifestazione “Peppinu Mereu, 154 anni di poesia, musica e cultura”. Il programma comprende la XXVIII Rassegna di Canti e Musiche Popolari, la XII Rassegna Internazionale di Cori e la cerimonia conclusiva della XIV edizione del Concorso Letterario “Po Peppinu Mereu” che quest’anno ha raccolto oltre 120 componimenti. La direzione artistica è affidata a Giovanna Demurtas, direttrice del Coro Polifonico Femminile Tonara, mentre Giuliano Marongiu condurrà la serata musicale e la cerimonia di premiazione. Nato a Tonara nel 1872 e scomparso nel 1901, Peppino Mereu ha lasciato un patrimonio poetico straordinario. Attraverso i suoi versi ha saputo denunciare le disuguaglianze sociali ed economiche della Sardegna del suo tempo, dando voce alle sofferenze e alle ingiustizie subite dalle fasce più deboli. Tra le sue composizioni figura anche “Nanneddu Meu”, uno dei brani simbolo della tradizione musicale isolana.

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