Musica e paesaggio in dialogo 

Tre giornate nelle quali la musica sarà parte integrante del paesaggio. Alta Marmilla e Barigadu diventeranno un “Teatro Diffuso”, mettendo in dialogo la tradizione corale polifonica sarda e la musica pop, le sonorità contemporanee e diverse culture musicali. Tra i luoghi più iconici di Ruinas, Villa Sant’Antonio, Laconi e Pau, dal 11 al 13 settembre, la quarta edizione del Festival Internazionale di musica “Boghis in Armonia”, organizzato dal “Coro Ghentiana” di Ruinas, con la direzione artistica del Maestro Giovanni Andrea Puddu, il contributo della Regione e dei comuni coinvolti. «Quello di “Boghis in Armonia” è un programma che va oltre la dimensione del concerto e dei generi musicali - spiega Maurizio Setzu, presidente del Coro Ghentiana - è un invito a vivere il territorio attraverso tutti i sensi, a fermarsi nei luoghi, ascoltarne le storie e lasciarsi accompagnare dalla musica».

Le piazze storiche di Ruinas, il menhir di “Monti Corru Tundu”, le Domus de Janas di “Genna e Salixi” a Villa Sant’Antonio, la chiesa di Laconi, il bosco, il Parco dell’Ossidiana e il Parco “Sennisceddu” a Pau sono i luoghi scelti. Saliranno sul palco artisti di rilievo del panorama sardo, nazionale e internazionale: i padroni di casa del “Coro Ghentiana”, Le Balentes, Moses Concas, il “Coro Brenta” di Tione di Trento, il gruppo vocale tedesco “Amita” di Lipsia, Claudia Aru, Roberto e Dante Tangianu, i Tenores di Orosei “Antoni Milia”, Bumblebee Maze e Gavino Murgia.«Dall’incontro tra queste identità – prosegue Setzu - nasce l’originalità della rassegna che vede la polifonia sarda come punto di partenza per un dialogo con altri territori, altre voci e altri linguaggi musicali. Una Sardegna che non ha bisogno di grandi scenografie perché è il paesaggio a costruire la scena e si lascia ascoltare attraverso la musica».

Il programma

Venerdì 11, a Ruinas, alle 21.30, piazza Arnaldo Tatti, il concerto del Coro Ghentiana, Brenta e Amita Vocal Ensemble. Alla serata parteciperanno Moses Concas e i Tenores “Antoni Milia”. Alle 18, nel Centro Sociale, anteprima con la presentazione del libro “Launeddas. Il suono di una vita” di Dante Tangianu. Sabato 12, alle 21.30, il festival sarà a Villa Sant’Antonio, nelle Domus de Janas di “Genna e Salixi”; in concerto Gavino Murgia e Le Balentes, i cori Ghentiana, Brenta e Amita Vocal Ensemble. Alle 18, la visita guidata del menhir di Monti “Corru Tundu”. Domenica 13, alle 10.30, a Laconi, parrocchia di Sant’Ambrogio e Sant’Ignazio, la Santa Messa accompagnata dai canti del Coro Brenta. Al termine, breve concerto del coro trentino e dell’Amita Vocal Ensemble. Alle 21.30, parco Sennisceddu, il concerto conclusivo: tra i protagonisti Claudia Aru, con Marco Bande e i Bumblebee Maze.

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