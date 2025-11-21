Musica e odio, caccia all’autore del brano 

Scatta la caccia all’autore della canzone che ha gettato fango sull’amministrazione comunale, sui vigili urbani, sulla Chiesa e numerosi cittadini che da tre giorni vivono in un incubo. Era inevitabile che accadesse: quell’immensa onda gratuita di fango ha causato sconcerto e dolore in troppe persone e a questo si aggiunge il fatto che nelle chat inizino a circolare nuove canzoni che mettono nel mirino altre persone. Non si può sapere se provengano tutte dallo stesso autore, sarà certamente un’indagine a stabilirlo dato che, ieri, anche gli amministratori comunali hanno formalizzato una lunga e dettagliata denuncia.

In Commissariato

Il sindaco Pietro Morittu e gli assessori Manolo Mureddu e Giorgia Meli si sono intrattenuti a lungo con gli investigatori fornendo tutti i dettagli a loro parere necessari per far luce sulla vicenda: «In questa fase, pur essendo ancora sconvolta per quanto mi è accaduto – ha detto Giorgia Meli che oltre che assessora svolge la professione di avvocata – mi sento di consigliare a tutti la massima calma. Credo che sia sbagliata e che possa creare intralcio alle indagini una caccia privata all’uomo. Tutte le persone prese di mira sono cittadini rispettabili che non meritavano un simile attacco, ma una caccia all’uomo è contraria alla legalità e alla civiltà che ci deve distinguere da chi ha pensato di giocare in maniera così crudele e violenta con la vita dei suoi concittadini commettendo gravi reati». Non solo ingiurie e diffamazione, infatti, ma nella denuncia si parla anche del grave reato di minacce perché tali sono quelle che nel brano vengono rivolte al sindaco e ai vigili urbani di Carbonia.

Il profilo

Trattandosi di reati commessi anche con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, è stato facile per tanti risalire al nick name del presunto autore – che avrebbe scordato di cancellare i suoi dati - e nelle chat private circolano già il suo nome e le sue foto anche se formalmente ancora nessuno risulta essere stato iscritto nel registro degli indagati. Tuttavia ci sarebbe un filo conduttore che avrebbe permesso ai più di avere il medesimo sospetto sulla stessa persona. Non è nemmeno certo se chi ha composto quella pseudo-canzone sia lo stesso autore di altri brani che nelle ultime ore stanno circolando delle chat dei carboniensi: vengono presi di mira un imprenditore noto in città e le commesse di un centro commerciale locale, di cui si mettono in dubbio i metodi di lavoro e la meritocrazia mancata per assunzioni e trattamenti lavorativi. Senza la canzone ripiena di odio e fango, in questi ultimi due casi si potrebbe parlare di goliardia, ma ormai sono in pochi a ridere e scherzare sull’accaduto: «È un fatto gravissimo e non si può pensare che commettendo azioni così assurde non si debbano mettere in conto gravi conseguenze dal punto di vista penale – conclude Giorgia Meli – ecco perché auspichiamo una rapida indagine che permetta di arrivare al responsabile, sempre che non decida di compiere una scelta civile facendosi avanti per ammettere le proprie responsabilità».

