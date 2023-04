Musica e malloreddus per la festa della Montagna 

La campagna di Vallermosa si è ripopolata in occasione della tradizionale festa della Montagna. Nonostante i quattro anni d’interruzione, causati dall’emergenza pandemica, il consueto appuntamento del 25 aprile non ha deluso le aspettative: oltre mille persone, ieri, hanno aderito all’evento organizzato dalla Pro loco.

La giornata è iniziata alle 9,30, nella località Is Prunixeddas, con le escursioni naturalistiche organizzate dalle guide del Ceas, e le visite al sito archeologico di Matzanni, che sono continuate per tutta la giornata. I numerosi partecipanti hanno potuto ammirare la rigogliosa campagna nel suo momento migliore, con le variopinte fioriture che fanno da cornice alle diverse testimonianze di epoca nuragica. Alle 12,30 è stato distribuito il pranzo preparato dai soci della Pro loco, uno dei momenti più attesi della giornata, iniziato con una lunga fila davanti al bancone della distribuzione. Come da tradizione, sono stati cucinati gli immancabili malloreddus alla campidanese, l’arrosto misto e vari formaggi, pietanze che sono state ben apprezzate da tutti. La vera festa è iniziata al termine del pranzo, dopo le 15, con la musica dell’organetto e i tradizionali balli sardi. «Siamo soddisfatti della riuscita della manifestazione, nonostante alcuni anni di stop hanno risposto in tanti» – afferma Pietro Atzeni, presidente della Pro loco di Vallermosa – «L’impegno è stato ripagato, anche se in tutto il territorio si sono tenuti vari eventi, i numeri che abbiamo raggiunto non si discostano da quelli delle scorse edizioni».

