Musica e letture in classe alla festa del libro 

Grande festa ieri mattina nella scuola primaria di via Alghero dove gli alunni, insieme alla dirigente scolastica Aurelia Orrù e ai loro insegnanti, hanno celebrato la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore.

Per l’occasione tutte le classi del plesso hanno partecipato a laboratori per promuovere il continuo progresso culturale attraverso la lettura. E così disposti a cerchio hanno accolto con canti e musica, anche la presidente del consiglio Rita Murgioni che ha portato i saluti a nome dell’amministrazione e ha ribadito come «la cultura è fondamentale per aumentare la nostra conoscenza e soprattutto i libri sono necessari nella crescita personale. Leggere fa bene a noi stessi ma soprattutto migliora il linguaggio, il modo di parlare e quello di scrivere. La lettura è indispensabile proprio come un piacere personale e non come un obbligo scolastico». Con lei anche l’assessora alla Pubblica istruzione Cinzia Carta.

Tanti i laboratori proposti, tra cui uno di teatro sociale circense. Erano presenti anche le associazioni Arcoiris, Anfass e l’associazione Minuscola. E poi la scuola materna Santa Teresa del Bambin Gesù, la biblioteca di Quartu con la responsabile Rosa Cogoni, i musicisti Stefano Sarritzu e Angelica Casu e lo scrittore ed educatore Mamabou Mbengas.

