Musica e lacrime per Jacopo 

Trenta minuti prima delle 16 un ragazzo stringe il capo tra le mani: «Non ci posso credere, ditemi che è uno scherzo», continua a ripetere tra i singhiozzi; un’ora dopo il carro funebre accompagna “Jaccy” nel suo ultimo viaggio. Quello senza ritorno. Ci sono i motorini sistemati nel piazzale, con i palloncini e il grande striscione che l’altra sera hanno piazzato anche sotto casa: “Jaccy nel cuore”. Con gli occhi fissi sulla finestra da cui Jacopo Barbarossa, morto sabato pomeriggio lungo via Leonardo da Vinci, non si affaccerà più e dietro la quale una famiglia combatte col dolore lacerante. Quello che si respira tra le navate affollate della basilica Bonaria, dove ieri pomeriggio si sono ritrovati in centinaia per salutarlo.

Silenzio e lacrime

Le note struggenti dell’Hallelujah di Leonard Cohen accompagnano la bara di legno chiaro sino ai piedi dell’altare, mentre i motorini all’esterno sembrano quasi lamentarsi sotto il sole cocente. C’è mamma Raffaella in prima fila, con gli occhiali scuri, e papà Paolo che non riesce a stare in piedi. Assieme a loro la grande famiglia stretta in un dolore composto. Sono circa in cinquecento tra parenti, amici, conoscenti e compagni del Martini, dove Jacopo l’anno prossimo si sarebbe diplomato. Non ha fatto in tempo, la sua vita si è interrotta sabato all’altezza del civico 266 della provinciale 17 per Villasimius, la strada della morte, mentre in sella allo scooter stava andando al mare. Poi lo stop improvviso, il volo sull’asfalto e l’impatto con lo spartitraffico che non gli dà scampo. La voce del vice parroco, padre Vincenzo Pennella, rompe i singhiozzi: «La morte è una realtà che tutti dobbiamo affrontare. Quando si tratta di una giovane vita che a un certo punto si interrompe, com’è capitato a Jacopo, allora ci si domanda perché». Se lo chiedono in tanti in questo martedì pomeriggio senza fine, pace né risposte.

L’amico sotto shock

C’è anche Nicolò, nella chiesa piena di gente e dolore. L’amico di Jacopo che guidava il motorino diretto a Torre delle Stelle, è in prima fila nella bancata di sinistra, con il braccio fasciato, una maglietta bianca e il capo chino. Piange, scuote la testa durante tutta la cerimonia, mentre gli amici di entrambi gli stanno accanto come a volerlo proteggere dai ricordi di quegli attimi maledetti che non gli danno pace. E non bastano neanche le parole che arrivano dal pulpito a dare conforto: «Il vero cristiano crede nella vita eterna. La fede ci dà la certezza che domani ci rincontreremo tutti, allora un funerale può diventare anche una festa». Non ieri, non con centinaia di persone che posano la mano sulla cassa che custodisce Jacopo e tutti i sogni che non potrà mai realizzare.

Palloncini e petardi

Avrebbe compiuto diciotto anni ad agosto, Jacopo, che gli amici si sono fatti stampare sulle t-shirt con le scritte “Sarai sempre nei nostri cuori”. E sotto c’è lui, sul gommone, sorridente. A fine omelia, appena la bara esce dalla chiesa, parte l’applauso, i motori si accendono, con i palloncini bianchi, celesti e azzurri che colorano il cielo. Mamma Raffaella e papà Paolo si avvicinano a quei ragazzi cresciuti con il loro figlio che non c’è più. Stringono Nicolò tra le braccia, lui non riesce a smettere di piangere. Poche parole, bisbigliate all’orecchio, custodite tra i ricordi di una giovane vita spezzata in un sabato apparentemente come gli altri. Col mare da raggiungere e tanti, troppi progetti ancora da realizzare.

