Musica e giochi per il “Grande maestro volume 3” 

Comincia oggi il “Grande Maestro volume 3”, la terza edizione del memorial dedicato a Federico Pinna, il 25enne mai dimenticato che nel 2023 perse la vita dopo un incidente stradale. Quest’anno la terza edizione del festival con una due giorni tra musica, spettacolo, ma anche animazione per i più piccoli e giochi.

«L’idea è quella di organizzare qualcosa a cui il nostro Fede avrebbe avuto piacere di partecipare», spiegano Federica Frongia e Francesco Mocci, due degli organizzatori e storici amici del ragazzo. «Non ricordiamo solo lui, perché tutti hanno avuto un Grande Maestro. Pensiamo a Checco o Nicola, persone che mancano ai familiari e agli amici. Lo dedichiamo a tutti loro».

