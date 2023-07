Musica e gastronomia per aiutare la squadra di basket 

A canestro con la frittura, è l’iniziativa messa in campo dalla società sportiva “Calasetta Basket” che domani sera a partire dalle ore 19 in piazza Principato di Monaco offre una serata di gastronomia, musica e divertimento. «Grazie a voi ci siamo anche noi” recita l’invito a prendere parte all’iniziativa che verte sulla raccolta di fondi a sostegno della società, per la lo svolgimento dei prossimi campionati. Un menù a base di pennette del pescatore, frittura di pesce, vino e acqua in cambio di un sostegno economico per affrontare il campionato. Ad accompagnare la serata, un occasione per stare in compagnia dei giocatori, il chitarrista blues Andrea De Luca a partire dalle ore 20. (s.g.)