Musica e fuochi in una notte infinita 

Una notte di Ferragosto da sognare dalla Gallura alla Riviera del corallo nel nord Sardegna in festa tra fuochi sul mare, musica e decine di migliaia di turisti. Musica da 25mila (spettatori) e una notte, Olbia vibra dell'adrenalina dei giovanissimi e torna adolescente per quattro giorni. Cinquanta artisti e quasi cinquanta ore di musica live e dj set hanno trasformato la città in una grande arena. Olbia segue la regola del Red Valley Festival, lanciata sui social: non dormire mai.

L’esercito dei giovani

Pendolari dalle prime ore del mattino, pochi trolley, tanti zaini e altrettanti ombrelli per scongiurare le previsioni meteo avverse, i giovani invadono le vie della città e bar e locali ballano al loro ritmo. Destinazione l'Olbia Arena, nel tragitto – tutto pedonale – presi d'assalto i bar prima di arrivare all'area concerti fuori dalla quale, entro i cinquecento metri, è vietato detenere e consumare alcolici e superalcolici. Qualcuno ha il menu beverage dedicato: per divertirsi al Red Valley, spritz, coca rum, gin tonic, gin lemon e vodka redbull. Aperto, in via straordinaria, dalle 4 del mattino e fino alle 21, il Johnny bar, a circa un chilometro dalla zona della festa, assicura che la fila degli avventori non finisce mai. «Inizia all'apertura, a notte fonda, e continua fino a chiusura», dicono i titolari, testimoni di pasti mordi e fuggi, colazioni che sostituiscono il pranzo e poche ore di sonno consumate sui mezzi di trasporto. Soprattutto sardi, l'esercito del Red va e viene entro le ventiquattr'ore: «La maggior parte dei ragazzi venuti per i concerti dorme sui treni o sugli autobus nel viaggio di ritorno, però, più di qualcuno si ferma per la notte: il nostro affittacamere, per esempio, è tutto esaurito per questi quattro giorni», dicono da Jrooms, con cinque camere nei pressi della manifestazione, confermando un movimento quasi tutto isolano. «Abbiamo sentito molto la presenza del Festival anche in centro: gruppi di giovanissimi arrivano alle 8 per fare colazione ed è un movimento ininterrotto fino alle 20: soprattutto, mangiano e poco alcol», dice Virginia Tobias del Mary bistrot, nel cuore del centro storico.

Il cielo sopra Alghero

1400 lanci di botti colorati a 130 metri di altezza, per oltre mezz'ora, hanno illuminato a giorno il cielo sopra il porto di Alghero. Residenti e turisti hanno assistito allo spettacolo dall'alto dei bastioni, sul lungomare e dalle barche che, a centinaia, si sono ancorate nello specchio d'acqua antistante il molo. Comitive di giovani hanno bivaccato lungo i sette chilometri di spiagge, da San Giovanni fino a Fertilia. I fuochi d’artificio di Ferragosto, ad Alghero, sono più di una tradizione, «è un felice rito collettivo», come sottolinea anche l’assessore Enrico Daga. I “Focs de mig Agost”, la festa spensierata di algheresi e ospiti, è filata liscia come l’olio. Anche il meteo è stato clemente, a dispetto dei pronostici che annunciavano un temporale, l’ambat de mig agost, appunto, pure quella una sorta di consuetudine, che però alla fine per fortuna si è ridotto a due gocce sporadiche che non hanno compromesso lo spettacolo pirotecnico. Soddisfatti gli operatori turistici: ristoranti e bar sono stati presi d’assalto, specialmente quelli che garantivano un posto in prima linea sul mare. Imponente la macchina organizzativa attivata dal Comune per far fronte all’enorme folla che si è riversata nel centro urbano. «Alghero era stracolma di gente, ma ci sarebbero da potenziare i servizi», avverte Francesco Deriu del ristorante Alamo. «Mancano i trasporti e c’è carenza di parcheggi. Bisogna lavorare su questi aspetti per migliorare l’accoglienza». Mario Daga, del ristorante Posada del Mar, suggerisce per le prossime edizioni di posticipare di un’ora lo spettacolo. «Alle 22.30 i locali si svuotano – spiega – ed è davvero difficile riprendere a lavorare dopo le 23». Alessandro Pesapane, dell’Aragon, conferma il boom di presenze e prenotazioni: «Abbiamo lavorato a pieno ritmo e non poteva essere diversamente a Ferragosto. Per il futuro – conclude – suggerirei una maggiore attenzione per il servizio di igiene urbana, sicuramente da incrementare».

Polemiche, in particolare, per le condizioni in cui sono state trovate le spiagge il mattino seguente, tra plastiche, bottiglie di vetro e resti di banchetti.

