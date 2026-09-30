Musica e film al Nuraghe Diana 

Torna questo fine settimana la rassegna “Incanti al Nuraghe Diana” con due appuntamenti dedicati alla cultura e all’archeologia.

Si comincia sabato alle 18 con le visite guidate al nuraghe con l’archeologa Patrizia Zuncheddu. Alle 20 seguirà il reading musicale “Blues & Soul, la musica dell’anima”, di e con Giuliano Pornasio per le letture e Vittorio Pitzalis alla chitarra, a cura dell’associazione culturale Viamentana Teatro. Lo spettacolo propone un viaggio nella nascita e nella tradizione del blues. Parole e musica si intrecciano per dare voce a personaggi ispirati a uomini e donne ai margini, viaggiatori, sognatori e anime segnate dal tempo, dalla strada e dai campi di cotone. Domenica il il programma prosegue alle 18,15 con una nuova escursione guidata al Nuraghe Diana, sempre con l’archeologa Patrizia Zuncheddu. Alle 19,30 sarà proiettato “Giudicesse”, documentario del 2026 della regista Chiara Sulis, seguito da un incontro con la regista Rossana Copez. Il film mette in relazione passato e presente della Sardegna attraverso un parallelismo tra otto illustri giudicesse dei giudicati sardi, vissute tra il XII e il XV secolo, e otto donne sarde contemporanee protagoniste nei settori della scienza, della tecnologia e della cultura.

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