Musica e degustazioni, due giorni di festa nel segno delle fragole  

Tutto pronto per la due giorni in grande stile a San Sperate, in occasione di “Fragole in festa”, la nuova manifestazione dedicata al dolcissimo frutto rosso. Un appuntamento che permetterà agli agricoltori locali di far conoscere il proprio prodotto, ma anche al paese di aprirsi al turismo locale con una nuova iniziativa. L’iniziativa si terrà domani e domenica in piazza Gramsci e piazza New York.

Si comincia sabato alle 19,30 con “Fragole e food”, dove il frutto sarà “trasformato”, a cura delle attività produttive. In contemporanea in piazza Gramsci ci sarà l’animazione per bambini con i giocolieri. Alle 21,30 sarà il momento di cantare e ballare con il dj Sandro Murru in piazza Gramsci, uno spettacolo offerto dal comitato per i festeggiamenti di Santa Prisca (che si svolgono negli stessi giorni). Si passa a domenica: alle 11 ancora animazione per i più piccoli in piazza Gramsci. Alle 13 pranzo con menu alle fragole, a cura della Pro loco, e su prenotazione chiamando il 366\73\45\124. La sera, alle 19.30, si comincia con la degustazione di fragole e derivati, a cura delle aziende agricole sansperatine, della stessa Pro loco e attività produttive. Infine alle 21,30 in piazza Gramsci Maria Giovanna Cherchi in concerto. A partire dalle 16, entrambi i giorni, sarà vietato ai commercianti di vendere sul territorio bottiglie in vetro d’asporto e si dovranno servire le lattine già aperte. Domenica sono previsti difficoltà nella circolazione delle auto, per via della processione di Santa Prisca in centro storico.

