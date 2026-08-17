Musica e degrado, nel villaggio non si dorme 

Dalle segnalazioni al Comune di Arbus alla denuncia alla caserma dei carabinieri per disturbo della quiete pubblica. A Torre dei Corsari, villaggio turistico della Costa Verde, la musica ad alto volume, gli schiamazzi e il degrado ambientale portano disagi ad alcuni proprietari delle villette estive che, trovandosi ancora una volta a fare i conti con situazioni difficili, hanno presentato una denuncia. «Non chiediamo», dice uno dei firmatari, Gerolamo Obinu, «di vietare le iniziative estive, ma solo che il diritto di divertirsi non impedisca quello altrettanto legittimo di vivere e trascorrere serenamente le vacanze nella propria casa».

La denuncia

«Premetto», racconta Obinu, «che la mia presenza in caserma, con altri vicini di casa, è solo l’ultimo atto dopo una serie di tentativi bonari, purtroppo inascoltati, fatti per conciliare scelte diverse di chi ha deciso di trascorrere le vacanze a Torre dei Corsari, turisti e proprietari delle villette. Ai carabinieri abbiamo riferito dell’eccessivo volume della musica in piazza Stella Maris e nello spazio attiguo, un’area confinante con le nostre case che di notte diventano invivibili. I vetri delle finestre vibrano, si ha la sensazione di orecchie tappate anche se chiusi in una stanza. I limiti tollerabili sono abbondantemente superati». Gli altri residenti utilizzano video e fotografie come prove, indicando date, orari, la natura persistente dei rumori e dei disagi in casa, e parlano di un «calvario notturno continuo».

Il degrado

«Il problema», aggiunge Obinu, «non si limita al reato di disturbo della quiete: il degrado ambientale peggiora la situazione. La mattina troviamo montagne di rifiuti a terra e urina ovunque, la macchia mediterranea è diventata un gabinetto pubblico: situazioni che coinvolgono il Comune e per questo le ho segnalate alla polizia locale. Siamo fiduciosi, aspettiamo soluzioni. Il villaggio ha tanti spazi liberi, lontano dalle case, per gli spettacoli: perché farli sotto casa di chi dopo la mezzanotte vuole riposare? È legittimo? È democratico? Chiedo rispetto». Spesso i sono insultati e minacciati quando osano contestare, con garbo, alcune iniziative e sui social non manca chi accosta queste situazioni alle presenze in calo nel villaggio: «Non lamentiamoci se la gente qui non viene più. Impariamo ad accettare le critiche come un’opportunità per migliorare, non come offese».

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