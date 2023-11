Musica e danza della tradizione 

Domani, venerdì 1 e sabato 2 dicembre, Villaurbana ospiterà la seconda edizione di “A Sa Biddobranesa”. Musica, danza, poesia, riti e tradizioni saranno il filo conduttore della manifestazione. Organizzato dall’associazione culturale Biddobrana, si propone di raccontare cultura e tradizione tramite mostre e rassegne, balli e canti, laboratori e gare di poesia. «L’obiettivo – spiega il presidente Daniel Meloni – è dare continuità al progetto avviato lo scorso anno. In questa edizione, per esempio, il gruppo folk storico verrà affiancato da uno nuovo, composto dai giovani del nostro paese. Proprio questo fermento da parte delle nuove generazioni rappresenta una novità e una speranza per la salvaguardia delle nostre tradizioni». Il programma parte domani con le mostre “Bottega storica” e “Il legno e le sue forme”, con le opere dell’artista locale Franco Lai, in “Sa Butega de tzia Domantiglia”, alle 16. Alle 17.30 la rassegna con i gruppifolk Biddobrana, mini folk Biddobrana, Proloco Samugheo, Sorgono, Biddobrana Young. ( g.pa .)

RIPRODUZIONE RISERVATA