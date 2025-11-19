Musica e danza, allo spazio Samsa il festival Rot’Art 

Torna l’appuntamento con la rassegna Rot’Art, allo spazio Samsa in via Gramsci a Sestu, tra teatro, musica e danza, a cura di Mediteuropa. Cinque appuntamenti, ogni venerdì, dalle 20,30.

Dopo la partenza la scorsa settimana, domani torna sul palco Sergio Mossa insieme a Valter Mameli per rappresentare “teatro di confine”, in due atti unici teatrali ironici e fiabeschi. Venerdì 28 invece è tempo di musica, con la piccola orchestra “Noi per De André”, e una serata all’insegna del cantautore genovese. Venerdì 25 sul palcoscenico c’è “L’arte della danza orientale”, con Simone Carboni e le danzatrici della Noyeleh Danze Academy. Venerdì 12 dicembre poi è ancora nel segno della musica, stavolta con Akroasis e Medit Quartet, che suoneranno “Zephyros e i racconti del mare”. Il gruppo Akroasis è composto da musicisti eccelsi, tra cui Pierpaolo Meloni, direttore artistico della rassegna, mentre il Medit Quartet è un quartetto d’archi, che svolgerà un ruolo importante. Ingresso libero.

