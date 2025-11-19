VaiOnline
Sestu.
20 novembre 2025 alle 00:34

Musica e danza, allo spazio Samsa il festival Rot’Art 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Torna l’appuntamento con la rassegna Rot’Art, allo spazio Samsa in via Gramsci a Sestu, tra teatro, musica e danza, a cura di Mediteuropa. Cinque appuntamenti, ogni venerdì, dalle 20,30.

Dopo la partenza la scorsa settimana, domani torna sul palco Sergio Mossa insieme a Valter Mameli per rappresentare “teatro di confine”, in due atti unici teatrali ironici e fiabeschi. Venerdì 28 invece è tempo di musica, con la piccola orchestra “Noi per De André”, e una serata all’insegna del cantautore genovese. Venerdì 25 sul palcoscenico c’è “L’arte della danza orientale”, con Simone Carboni e le danzatrici della Noyeleh Danze Academy. Venerdì 12 dicembre poi è ancora nel segno della musica, stavolta con Akroasis e Medit Quartet, che suoneranno “Zephyros e i racconti del mare”. Il gruppo Akroasis è composto da musicisti eccelsi, tra cui Pierpaolo Meloni, direttore artistico della rassegna, mentre il Medit Quartet è un quartetto d’archi, che svolgerà un ruolo importante. Ingresso libero.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Inchiesta

Sant’Elia, i dannati dell’ecocentro «Servizio da organizzare meglio»

Troppe file, gli operatori replicano: «Per molti questa è una discarica» 
Sara Marci
la polemica

Aree militari, maggioranza in allarme

«Via le competenze regionali»: Giunta e M5S contro una proposta di legge nazionale 
Giuseppe Meloni
Nota interna del commissario Mario Palermo

Sospesi i ricoveri all’Aou di Sassari: solo interventi urgenti

Basta l’influenza anticipata per mandare in tilt il sistema 
Emanuele Floris
L’emergenza

Carlo Felice, ritardi e ingorghi

Nuraminis, un’ora per percorrere un tratto di dieci chilometri 
Ignazio Pillosu
Scontro fra Palazzi

Meloni al Colle, tregua in 20 minuti

La Cei chiede «fair play», poi FdI e Quirinale assicurano: caso chiuso 
Orrore a Nola

Uccide la sorella e la mostra alla madre

Inquadra il corpo in videochiamata mentre aspetta l’arrivo dei carabinieri 