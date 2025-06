Musica e cultura, un’estate da gustare 

Una montagna di musica, cultura e tradizioni. Per grandi e piccini, alla scoperta del territorio e delle sue delizie.

Camminatura, come ogni anno, apre l’estate lanuseina, l’appuntamento è per domenica 8 giugno con un trekking tra i percorsi naturalistici e archeologici del bosco Seleni e Maria Ausiliatrice. A conclusione della mattinata, il pranzo tipico tra canti e balli tradizionali. Tra due forti suggestioni, quella naturalistica e quella letteraria, si inserisce Ridda Selvaggia, in porgramma dal 13 al 15 giugno al Seleni, il festival di letteratura per i più piccoli arrivato alla seconda edizione, dove una certa idea di infanzia immersa nel mondo naturale cammina di pari passo con il superamento dei confini, con l’avventura, il viaggio, l’esplorazione, i mutamenti, i passaggi, la crescita. In programma 74 appuntamenti, fra laboratori, incontri, azioni performative e esplorazioni con autrici e autori, illustratori, atelieristi, artisti, narratrici, bibliotecarie dedicati ai bambini, alle famiglie e agli adulti pronti a mettersi in gioco.

La ciliegia

L’ultimo fine settimana di giugno è dedicato a sua maestà la ciliegia, la vera regina dell’estate di Lanusei. La Fiera delle ciliegie, edizione numero 40, evento principale di tutta la stagione, lascerà il passo ai venerdì di Non solo mare per luglio e agosto. Programma ancora in costruzione ma musica, buon cibo e divertimento saranno le parole d’ordine. Il presidente del Centro Commerciale Naturale Le Falere, Federico Pili, anticipa: «Quest’anno vorremmo incrementare le collaborazioni con le diverse realtà del territorio. Una delle novità di quest’anno, sarà la collaborazione vivace e fattiva con il liceo artistico, così da fare squadra e dare lustro a una realtà così importante per il nostro territorio. Inoltre, vorremmo organizzare un’accoglienza turistica per i visitatori che arrivano a Lanusei con il Trenino Verde e non solo, facendogli fare un tuffo nelle nostre tradizioni, nella nostra cultura ed esplorare le chicche del nostro centro storico». Una delle parole chiave di Non solo Mare sarà solidarietà.

Musica

La parte musicale è garantita da Rocce Rosse Blues. Nel piazzale dell’istituto salesiano torna la musica d’autore ma non solo: nove appuntamenti tra il 19 luglio il 13 agosto tra cui Lucio Corsi, Paola Turci e Gino Castaldo. E poi la musica vera, vissuta, suonata con l’anima di The Kings of Blues e Irene Loche, De Andrè e Capossela, l’ironia dissacrante di Jacopo Cullin.

