Musica e cultura per un mese ricco di appuntamenti 

Un giugno ricco di tradizione, cultura ed eventi per Carloforte. Il primo mese estivo, partito alla grande con il Girotonno, propone ora diversi appuntamenti, oltre alla festa di San Pietro, una delle più attese dalla comunità.

Si comincia venerdì con la presentazione del libro di Bastiana Madau “Maestre dell’università sconosciuta”, curata dall’associazione Saphyrina, all’Exme a partire dalle 19. Il 21, a partire dalle 20.45 presso il Giardino di Note, l’associazione Botti du Schoggiu festeggia trent’anni di attività, dedicando la notte del solstizio d’estate alla poesia. Il 22 è tempo di sport con la terza edizione della San Pietro Cup: barche a vela cabinate e a vela latina si sfideranno nel periplo dell’isola, organizzato dall’Avas con il patrocinio del Comune di Carloforte, mentre il 23 si festeggia la notte di San Giovanni Battista, “A notte che se se va pe erba”, dalle 19.30 in piazza Pegli. Il 27 giugno all’Exme è in programma la mostra “I vapuretti du paize”, a cura di Mario Aste. Venerdì 28 invece la Pro Loco organizza due eventi: alle 18.30 la presentazione del libro Il falco Eleonora, di Serena Pellerano, e alle 21.30 “Musica e racconti liguri”. Il 29 tutta la comunità si riunisce per la festa di San Pietro, con spettacolo pirotecnico finale, mentre il 30 sarà inaugurata l’opera di Marta Fontana “Formiche di mare”.

