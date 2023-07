Musica e cultura nelle notti d’estate 

Musica, spettacoli, eventi enogastronomici, ma anche cultura per “Colori d’Estate”, il programma di eventi estivi proposto dall’amministrazione comunale di Gonnesa, in collaborazione con le associazioni del paese.

«Abbiamo cercato di creare un calendario eterogeneo, che vada incontro a tutti i gusti - dice il consigliere con delega agli Spettacoli, cultura e politiche giovanili Domenico Usai - in calendario ci sono una cinquantina di eventi. Abbiamo sostenuto le proposte delle associazioni anche economicamente ed abbiamo distribuito gli eventi anche nelle frazioni di Nuraxi Figus e Normann e nelle località della Marina di Gonnesa».

Nell’estate gonnesina 2023 sarà riproposto l’appuntamento settimanale con “Lunedì in Giallo”, organizzato dal centro commerciale naturale. La data di punta del calendario estivo è il 26 agosto, quando in piazza del Minatore si esibiranno i Modena City Rambler, gruppo di livello nazionale. Spazio poi alle presentazioni di libri per Connessioni e Liberevento, nelle diverse location gonnesine. Ancora, non mancheranno gli eventi gastronomici, come la sagra del pane il 21 luglio a Nuraxi, la sagra del raviolino il 4 agosto e la sagra del cinghiale il 5 agosto. Diversi gli appuntamenti a Nuraxi Figus e Normann, così come al nuraghe di Seruci, tra cui Lunagica e Passeggiata al Nuraghe. Oltre agli spettacoli musicali, diverse le occasioni di intrattenimento, come il Tuning By Night del 15 luglio a Plagemesu o lo Schiuma Party, il 16, a Fontanamare.

