Musica e cultura, esperti a confronto 

Oggi alle 18, per il ciclo d’incontri Expa4Art organizzato dall’associazione Amici del museo archeologico nazionale di Cagliari e dal think tank Sarda Bellezza, andrà in scena l’evento “La produzione musicale nel villaggio globale. Diversità culturali e metodologia”. Protagonista dell’appuntamento, in programma nell’ex Regio Museo di piazza Indipendenza, sarà Enrico Kikko Sesselego, cagliaritano, musicista, insegnante e tecnico del suono di fama internazionale.

Chi è

Dopo il diploma nel Liceo classico “Dettori”, Sesselego si è formato negli Stati Uniti, al Musician Institute di Hollywood, dove nel 1999 è arrivato per studiare chitarra. Poi ha scoperto la classe di recording engineering e da lì è nato tutto il resto: ingegnere professionista di missaggio e mastering audio, produttore musicale e istruttore di tecnologia audio (per molti anni presso Musicians Institute-Hollywood, SAE Nashville e in vari Conservatori europei di musica).

Ha tenuto seminari di produzione audio in tutto il mondo con una concentrazione sul mercato asiatico e sudamericano oltre all’Europa. Tocca una grande varietà di generi musicali: molti concerti rock e post rock così come musica acustica, contemporanea e più recentemente elettronica e classica.

Ha conseguito la laurea di II livello (magistrale) in “Musica Elettronica” al Conservatorio di Cagliari (2022) prima di ottenere la cattedra di Elettroacustica al Conservatorio di musica “Duni” di Matera.