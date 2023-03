Musica e contest, torna nel ponte del Primo Maggio il Poetto Fest 

Siete pronti a ballare al ritmo della musica rap del momento? Dopo il grande successo del 2022 torna anche quest’anno, nel ponte del primo maggio, il Poetto Fest. Tre giorni di musica, dal 29 al 1 maggio, tanti ospiti nazionali, dj set, contest, street food, live music, esposizione artisti.

Insomma una grande festa che anticipa l’estate, come sempre all’Arena Village nel lungomare quartese. I nomi dei cantanti che saliranno sul palco non sono ancora stati svelati ma di certo ci saranno delle sorprese se si considera che negli anni scorsi sono arrivati artisti come Lo Stato sociale, Mad Man, Gue Pequeno, Big Fish, Piotta, Ketama126, Jake la Furia, Joe Perrino, Luna, Bresh, Fred De Palma, Boro Boro e Rocco Hunt. Non mancheranno anche artisti locali e i vincitori del contest che ogni anno permette ai migliori cantanti e band emergenti di esibirsi davanti a migliaia di persone. I partecipanti al contest saranno valutati da una giuria tecnica composta da addetti ai lavori che insieme al voto del pubblico eleggeranno i migliori sei artisti emergenti che si esibiranno sul palco principale durante il festival. Il Poetto Fest era tornato in grande stile lo scorso anno dopo il periodo di stop imposto dal Covid.

RIPRODUZIONE RISERVATA