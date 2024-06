Musica e comizi, ieri gli ultimi appelli al voto 

Ultimo appello al voto, fra dj-set, aperitivi e degustazioni, in attesa che i monserratini - oggi e domani - decidano chi guiderà la città per i prossimi 5 anni. Ieri la chiusura della campagna elettorale per i quattro candidati sindaci.

Picciau

Valentina Picciau, consigliera comunale di minoranza - sostenuta dai 5 Stelle, La svolta- Progressisti, Pauli Monserrato e Uniti per Monserrato - ha incontrato i suoi elettori in piazza Gennargentu. La parola chiave del suo programma è «l’ascolto», dice. «Il nostro progetto politico nasce nel 2019 e mette al centro la qualità della vita dei cittadini. Abbiamo raccolto informazioni, studiato una programmazione di interventi in modo da garantire risposte senza false promesse. Monserrato è una città che vale, pronta ad accogliere una nuova amministrazione competente guidata da una donna».

Locci

Tomaso Locci - in corsa per la riconferma in Municipio con le civiche Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana - ha scelto via Porto Botte. Il suo motto è «proseguiamo il cambiamento», riferito ai traguardi raggiunti: «Dal Puc alla riqualificazione dell’ex cimitero, sino ai piani di zona e al Pai. Ma anche la modifica al Ppcs, i progetti legati al Pnrr, in primis il mercato civico, l’accordo per portare la guardia medica e il centro vaccinazioni». In programma c’è «la riduzione dell’Imu». Poi l’appello: «Andate a votare, altrimenti si rischia il ballottaggio e l’inciucio fra centrodestra e centrosinistra contro di me».

Corda

A guidare il centrodestra Alberto Corda, con Riformatori, FdI, Alleanza Sardegna e Civitas Monserrato, tutti ieri al comizio in piazza Maria Vergine. «Votare per me significa scegliere il vero cambiamento», dice, «passare da un’amministrazione auto referenziata ad una di partecipazione, condivisione e ascolto. Chiediamo ai monserratini di andare ai seggi e darci la possibilità di aprire la guardia medica e la Casa della salute, ridare forza allo sviluppo urbanistico dando risposte alle richieste di commercianti e cittadini rimaste nei cassetti».

Sanna

In corsa anche Efisio Sanna, sostenuto da Pd e Adesso Sardegna e Cultura è libertà. Ieri ha chiuso la campagna elettorale nei Giardinetti. «Il nostro è un programma concreto», sottolinea. Fra le priorità «la chiusura dei piani di risanamento, il miglioramento della viabilità in accordo con la Regione partendo dalla 554 che deve diventare strada urbana, un sistema di metrotram per il trasporto pubblico. Vogliamo realizzare finalmente quelle opere contro il rischio idraulico, attivare una serie di strutture mediche. E trasformare l’ex scuola media La Marmora in centro culturale».

