Musica e cibo in strada da martedì auto vietate per cinque giornate 

Fuori le auto, via Porcu si prepara a trasformarsi in un jazz club all’aperto tra musica e degustazioni. L’occasione è il festival “Arenas mediterranean jazz lab”, con seminari di strumenti jazz tenuti da musicisti internazionazionali, che da martedì a sabato prossimo vedrà allievi e docenti che si incontreranno nella via dello shopping per le jam session a cui tutti potranno unirsi. Saranno presenti anche cantine e birrifici e lungo la strada saranno sistemati tavolini e sedie.

L’iniziativa è del centro commerciale naturale di via Porcu con l’associazione il Formicaio. La via resterà chiusa al traffico per cinque giorni, da martedì a sabato, dalle 16 alle 21 nel tratto da via Marconi a via Venezia. E il Ccn si prepara a un autunno ricco di iniziative. Ieri mattina ha preso il via l’abbellimento della strada, “Arruga Froria”, con striscioni di fiori, in tutto dodici che sono stati sistemati lungo tutta la via, partendo da via Marconi e fino a piazza XXVIII Aprile. L’installazione resterà fino a Natale quando poi sarà arricchita con luminarie particolari realizzate apposta per l’occasione. Alla settimana musicale seguirà la decorazione di tutta la via per Is Animeddas con scheletri, pipistrelli, zucche e ragnatele che appariranno nelle vetrine dei negozi con premi per i migliori travestimenti horror. Novembre porterà invece la seconda edizione di Tramudas in collaborazione con l’associazione Sa Corbula. Nei negozi saranno distribuiti ai clienti uno smurzu tradizionale come panadine e culurgiones. Seguiranno poi tutte le iniziative di Natale.

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