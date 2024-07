Musica e cibo alla “Pastasciutta antifascista” 

Una cinquantina di presenti, buon cibo, buona musica ma anche l’occasione per rivivere valori importanti. È stata questa la “pastasciutta antifascista”, nella notte di mercoledì nel cortile della sede de Le Compagnie del Cocomero, in vico Parrocchia a Sestu. La serata con ingresso libero era organizzata da Le Compagnie del Cocomero e da Mezcla Intercultura: «Un omaggio ai fratelli Cervi, partigiani, contadini, artisti, che organizzarono la prima cena a base di pastasciutta per festeggiare la fine del fascismo, e tutti erano invitati», spiega Monica Pistidda, de Le Compagnie del Cocomero.

Tanti i presenti giovani e meno giovani: «In un evento così si possono avvicinare le persone in modo informale», commenta Giulia Sarzi, 35 anni. C’erano famiglie con bambini: «Mio figlio ha 6 anni – commenta Cristina Olianas – certo non sa ancora molte cose, ma qui c’è comunque un’energia speciale». E tra il pubblico c’era pure Mauro Sarzi, maestro dei burattini: «I fratelli Cervi avevano un teatro, lo usavano anche per far pensare, erano in contatto con gli antifascisti, e mio nonno Francesco Sarzi recitava lì», ricorda. «Tanti ragazzi oggi non sanno cosa sia il fascismo, ma non è colpa loro». Ad allietare la serata anche la musica della Banda Sbandati: «Proponiamo canzoni allegre e riflessive», sintetizza Luigi Lai . (g. l. p.)

