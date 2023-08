Musica e brindisi, Bosa invasa dai turisti 

È stato un Ferragosto dai grandi numeri con un boom di presenze. Migliaia di vacanzieri hanno partecipato agli eventi promossi a Bosa facendo lavorare a pieno ritmo le attività ricettive, ristoranti e bar.

Tutto esaurito

«In occasione dei diversi appuntamenti organizzati nei giorni di festa – confermano da diversi alberghi della città e della Marina - abbiamo avuto un’impennata delle prenotazioni delle camere. Un trend che si registra anche in occasione di manifestazioni che si svolgeranno sino a fine estate». Insomma, le intense tre giornate ferragostane ha soddisfatto gli operatori economici, ma anche l’amministrazione comunale che investe risorse ed energie per supportare gli eventi.

La grande festa

Il clou era il Carnevale estivo, organizzato dall’associazione “Karrasegare Osinku” che, alla vigilia di Ferragosto, ha richiamato una vera e propria folla. «È stata come al solito una grande festa nel cuore della città – sottolinea il sindaco, Piero Casula - con l’animazione e il divertimento che si sono spostati anche in altre vie del centro, visto che piazza Carmine non poteva contenere tutti i presenti».

Enorme successo anche nella serata dedicata alla degustazione del piatto tipico “Fregula alla bosana” a cura dell'associazione Stella Maris e dello chef William Dasso, dove si sono serviti oltre 500 piatti. Eccezionali presenze anche alla manifestazione “Calici di stelle”, promossa in collaborazione con l'Associazione città del vino e Karrasegare Osinku. Qui sono stati consegnati ben 400 kit di calici, per la degustazione dei vini delle cantine locali e regionali, compresa ovviamente la Malvasia di Bosa.

Le iniziative

Ma le iniziative non sono certo terminate con il Ferragosto. «Ci hanno accompagnato praticamente per tutta l’estate - fa notare il sindaco Casula - ed è evidente come siano state da traino al movimento turistico che ad agosto ha tenuto bene nonostante un leggero calo che si è fatto registrare a luglio».

Prossimi appuntamenti sabato alle 19 con “Cantende in sos cascios”, canti della tradizione itineranti lungo le strade del centro storico. Domenica “Concerto di fine estate” a cura della polifonica “Le Radici dell’Armonia”, con inizio alle 21 in piazzale Passino. Ed ancora domenica 26 “L’arrivo della piccola Eleonora d’Arborea”, rievocazione storico-medievale con lo sbarco dei figuranti e corteo con esibizione degli sbandieratori, giochi di fuoco, musica ed intrattenimento.

