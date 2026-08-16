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La serata.
17 agosto 2026 alle 00:55

Musica e battute, Al Bano guida il trio con Fiorello e Verdone 

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Tre protagonisti dello spettacolo italiano, tre carriere molto diverse e un incontro a sorpresa che ha regalato al pubblico un momento speciale. Al Bano, Rosario Fiorello e Carlo Verdone sono stati protagonisti di un inedito show di Ferragosto al Forte Village di Santa Margherita di Pula, tra musica, battute e improvvisazione.

Al Bano era sul palco per il suo concerto quando, nel corso della serata, sono arrivati a sorpresa Fiorello e Verdone. Un’incursione accolta con entusiasmo dagli spettatori e diventata subito uno dei momenti più divertenti dell'appuntamento. I tre hanno deciso di cimentarsi insieme in un grande classico della canzone napoletana, ’O sole mio.

Al Bano ha preso le redini dell’esibizione, mentre Fiorello ha giocato con il brano sfoggiando acuti da tenore e accompagnando il canto con le sue immancabili battute. Verdone, divertito e perfettamente calato nello spirito della serata, ha completato il trio. Un'esibizione nata quasi per gioco che ha trasformato il concerto in uno show nello show

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