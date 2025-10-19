VaiOnline
Dolianova.
20 ottobre 2025 alle 00:14

Musica e balli sardi tra gli stand dei prodotti tipici 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piazze affollate, spettacoli di qualità, vino e buon cibo. Centinaia di persone nel fine settimana hanno preso d’assalto gli stand di artigiani e produttori locali allestiti in piazza Brigata Sassari e piazza Europa. Folla delle grandi occasioni anche per gli spettacoli dedicati alle tradizioni con i canti ancestrali dei Tenores di Bitti, i suoni magici delle launeddas e le sfilate delle maschere del carnevale sardo, I Merdules Betzos di Ottana e Is Cerbus di Sinnai. Molto apprezzate anche le esibizioni del gruppo folk Città di Dolianova e del Coro polifonico femminile “Punto Musica”.

Per due giorni “Dolia è” ha messo in vetrina i tesori dell’enogastronomia e dell’artigianato locale attraverso degustazioni guidate e laboratori per la preparazione della pasta fresca, dei dolci e della lavorazione della lana. Storia, cultura e produzioni locali che in questi anni stanno attirando molti turisti nel territorio. Anche per questo Dolianova, insieme a Sanluri, Bosa e Sant’Anna Arresi” è stata inserita nei percorsi di Sardinia Experience 2025, la rassegna dedicata al turismo esperienziale che prenderà il via sabato prossimo nella Planargia. La manifestazione, documentata da video maker e seguita da giornalisti specializzati, farà tappa nel paese del Parteolla il prossimo 8 novembre. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Schianto fatale, muore un ventenne

Nicola Atzori di Ghilarza è stato sbalzato fuori dall’auto, finita contro un albero 
Valeria Pinna
Fasi

Emigrati, il congresso finisce nel caos

Scrutinio infinito per il voto sulla presidenza, alla fine vince Mossa ma è polemica 
Cristina Cossu
La tragedia

Assalto al pullman dei tifosi, un morto

Pietre e mattoni contro i sostenitori del Pistoia basket: la vittima è un autista 
Parigi

Colpo al Louvre, panico tra i visitatori

Una banda di ladri incappucciati porta via il tesoro di Napoleone 