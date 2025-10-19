Musica e balli sardi tra gli stand dei prodotti tipici 

Piazze affollate, spettacoli di qualità, vino e buon cibo. Centinaia di persone nel fine settimana hanno preso d’assalto gli stand di artigiani e produttori locali allestiti in piazza Brigata Sassari e piazza Europa. Folla delle grandi occasioni anche per gli spettacoli dedicati alle tradizioni con i canti ancestrali dei Tenores di Bitti, i suoni magici delle launeddas e le sfilate delle maschere del carnevale sardo, I Merdules Betzos di Ottana e Is Cerbus di Sinnai. Molto apprezzate anche le esibizioni del gruppo folk Città di Dolianova e del Coro polifonico femminile “Punto Musica”.

Per due giorni “Dolia è” ha messo in vetrina i tesori dell’enogastronomia e dell’artigianato locale attraverso degustazioni guidate e laboratori per la preparazione della pasta fresca, dei dolci e della lavorazione della lana. Storia, cultura e produzioni locali che in questi anni stanno attirando molti turisti nel territorio. Anche per questo Dolianova, insieme a Sanluri, Bosa e Sant’Anna Arresi” è stata inserita nei percorsi di Sardinia Experience 2025, la rassegna dedicata al turismo esperienziale che prenderà il via sabato prossimo nella Planargia. La manifestazione, documentata da video maker e seguita da giornalisti specializzati, farà tappa nel paese del Parteolla il prossimo 8 novembre. (c. z.)

