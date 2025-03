Musica e arte per parlare dell’autismo 

Una serie di appuntamenti tra arte, musica e approfondimento, per parlare dell'autismo insieme all'associazione Amici della Vita di Iglesias, da anni impegnata nell'opera di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro emotivo-relazionale.

L'anteprima di "Artismo - L'arte per l'autismo", è in programma nella giornata di oggi, alle ore 19, al Teatro Electra, con il concerto delle Balentes.

Mercoledì 26 marzo e mercoledì 4 aprile, presso il mercatino di Campagna Amica, in via Pacinotti, verranno posizionati due punti informativi con la presenza dei volontari dell'associazione, mentre venerdì 28 marzo, alle ore 10, l'Istituto scolastico "Baudi di Vesme" ospiterà la conferenza scientifica "Crescere nelle esperienze per affrontare il futuro nell'autismo". Gran finale sabato 5 aprile, dalle ore 17.30, con una serata nel segno della musica, del teatro e della poesia. Si esibiranno sul palcoscenico del Centro Culturale numerosi musicisti del territorio, il coro di Amici della Vita e Frankie Hi-Nrg. (j. c.)

