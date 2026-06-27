Musica e animazione per le notti d’estate 

Il successo dei tanti appuntamenti di giugno è di buon augurio per un cartellone dell’estate che, anche quest’anno a Carbonia, si annuncia ricchissimo e garantisce musica, sport, animazione e tanto divertimento per chi non lascerà la città e per chi la sceglierà per le ferie estive.

Le notti

La prossima settimana sarà quella del battesimo per i due appuntamenti fissi dell’estate, ovvero “Nottinsieme” del mercoledì, organizzato dalla Pro Loco in sinergia con l’assessorato alla Cultura e sport guidato da Giorgia Meli e “In centro tra food and sound” organizzato dal Consorzio fieristico sulcitanto sotto l’egida dell’assessorato al Turismo guidato da Michele Stivaletta. «Sarà un’estate ricchissima di appuntamenti – preannuncia Giorgia Meli – quest’anno molti eventi li abbiamo appositamente inseriti nelle notti bianche del mercoledì, ad esempio i musical delle scuole di danza di altissimo livello e il compleanno della band Gola Seca». Il pubblico si auspica presente anche per numerose altre date: «Intanto questa sera al concerto della banda Bellini al Centrale e poi alla terza edizione del festival letterario Carta Carbonia. – continua Giorgia Meli – Preziosa la collaborazione con il Teatro lirico che, il 18 luglio, porterà all’anfiteatro di piazza Marmilla la Cavalleria rusticana e il giorno successivo tornerà la Oma big band. Avremo poi la due giorni della Msp Summer sport in piazza Roma, l’Over time di basket 3 per 3 che quest’anno avrà una parentesi importante perché ospiterà le gare degli Special Olympics. All’interno del teatro ci saranno gli appuntamenti de La Clessidra teatro e il cinema all’Arena Mirastelle e – conclude – grande spazio sarà dato agli appuntamenti nelle frazioni di Cortoghiana, Bacu Abis, Barbusi e altre località grazie al preziosissimo supporto delle associazioni culturali e sportive locali». Confermato Raf come super ospite dell’estate (il 27 agosto), i 4 appuntamenti di musica, si parte il 30 luglio con Gue Pequeno, del Mine Summer fest. Infine, il ritorno di Summer is Mine all’arena Mirastelle».

Insieme

Il Consorzio fieristisco sulcitano partirà venerdì 3 luglio schierando la comicità di Alessandro Pili che porterà sul palco di piazza Rinascita “Il sindaco di Scraffingiu” e altri suoi personaggi: «Sarà l’esordio di un programma molto ricco che andrà avanti per i 5 venerdì di luglio e i 4 di agosto – annuncia Mauro De Sanctis, presidente del Consorzio – e la novità di quest’anno e che ogni venerdì regaleremo ai bambini pop corn e zucchero filato. Inoltre ci sarà la pista di quad per i bambini e gli stand dedicati a artigianato e enogastronomia». L’obiettivo è attirare un pubblico sempre più vasto: «Gli appuntamenti infrasettimanali aiutano le attività del centro in modo continuativo. – dice l’assessore Michele Stivaletta – Le varie iniziative in generale hanno l'obiettivo di animare e promuovere la città e le sue eccellenze, con positivi riscontri anche per il comparto turistico».

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