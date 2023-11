Musica e affari col ritorno del vinile 

A Nuoro la cultura musicale c'è ed più è viva che mai. A dimostrarlo è stato Marco Ribaudo di Mister Musick Nuoro che insieme all’Exmè ha organizzato la prima “Mostra del mercato del disco. Nuovo, usato e da collezione” allo spazio multifunzionale diventato ieri una vera “vinyl gallery”. All’evento hanno partecipato cinque espositori provenienti da tutta la Sardegna.

L’evento

Ad accompagnare i visitatori nella scelta dei vinili e delle chicche della storia della musica sarda, italiana ed estera, sono stati i sottofondi musicali di Diego Piras, Marco Mottoi, Roberto Dessì, la mostra fotografica di Saro Franco “Oltre i confini del vinile”, “Sa scena”, l'annuario musicale sardo di Mauro Piredda e i tre punti ristoro Nobel ‘26, la bottega dell’Exmè e pizza Nobel. «L’evento è andato oltre ogni aspettativa, una prima edizione con una forte affluenza. Dalla mattina avevamo già un centinaio di persone pronte a curiosare e acquistare dischi di ogni epoca e genere - dicono gli espositori Bruno Scatena, Gianfranco Oropallo e Massimiliano Porta -. I più ricercati sono i gruppi rock inglesi ma anche musica classica, pop, heavy metal. La struttura ha favorito le visite, c’è stato un forte interesse anche da parte dei nuoresi». Eventi simili sono già presenti da qualche anno in tutta l’Isola, Oristano il 10 dicembre ospiterà il Vinyl over Sardegna, evento organizzato da Massimiliano Porta.

Gli obiettivi

Una rete fitta, formata da appassionati il cui obiettivo è trasmettere con racconti, scambi, vendite la storia della musica, vissuta da alcuni di loro con forte intensità e passione. Tra questi c’è Paolo Pirodda, del Cagliaritano, un vero esperto di musica locale e estera: «Ho uno studio a Poggio dei Pini dal 1991, qui abbiamo registrato per i Tazenda. In famiglia siamo quattro figli e tutti appassionati di musica, mia sorella Rosella ha fondato il primo Beatles fanclub in Italia, mio fratello Alberto è musicista nel gruppo “The Hurricanes” - racconta -. In Sardegna la musica funziona, tanti generi, grandi artisti e appassionati». Gli fa eco Marco Ribaudo. «La musica è fondamentale, è cultura. È un orgoglio vedere questa prima edizione così partecipata - sostiene -. A Nuoro la cultura musicale è importantissima e soprattutto viva, abbiamo lavorato tutti». C’è anche chi sogna nuovi appuntamenti in città. «Sarebbe bello se si potesse replicare ogni tre mesi», dice l’espositore Salvatore Gioia.

